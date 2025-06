Gabriel Boric por caso Monsalve: “Es muy duro cuando personas en las que uno deposita la confianza traspasan todos los límites”

El Presidente Gabriel Boric, durante la mañana de este viernes 3 de junio calificó como “absolutamente inaceptable” lo ocurrido con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve a la vez que apuntó respecto a esto y lo ocurrido con Alberto Larraín (ProCultura) que “es muy duro cuando personas en las que uno deposita la confianza traspasan todos los límites”.

El mandatario sostuvo una entrevista con T13 Radio donde abordó la reciente cuenta pública así como los diferentes temas que han afectado a su gobierno en los últimos meses. En esta línea es que el Presidente abordó lo ocurrido con Monsalve señalando que es “absolutamente inaceptable. No hay justificación alguna y la justicia tiene que actuar. Y nuevamente, no tiene que haber impunidad en estos casos”.

Investigaciones y escuchas telefónicas

En la ocasión el Mandatario también abordó las diferentes investigaciones que se encuentran en curso, entre ellas la del Caso Convenios, apuntando que "se tiene que investigar todo hasta el final, no puede haber manto de impunidad, no puede haber ningún acuerdo quesea en pos de la impunidad para salvar a algunos. Todos quienes cometieron delitos tienen que hacerse responsables de aquello“.

En la misma línea abordó el “pinchazo” telefónico a Josefina Huneeus, que lo involucraba señalando que “Lo importante es que las instituciones funcionen bien. Y la gracia de que las instituciones funcionen bien es que cuando una institución, cualquiera sea, se escapa de lo que tiene que hacer o viola algún principio ya sea constitucional o legal, haya otra institución que la fiscalice”.

“Lo que yo tengo claro es que en este caso, en el caso Convenios, en el caso de Procultura, en el caso de Democracia Viva, en todos los casos que han habido corrupción o financiamiento ilegal de la política antes, Penta, SQM, no puede haber impunidad”, expresó.

A la vez, sobre la solicitud para intervenir su teléfono, mencionó que “La Fiscalía en el marco de sus atribuciones legales puede hacer lo que estime pertinente según la necesidad de una investigación. Y el Tribunal de Garantía en ese momento le señaló que no era pertinente y por lo tanto me parece que en este caso las instituciones funcionan”.

“Si el Tribunal de Garantía lo hubiese autorizado, bueno, habría que ver si quedaba recurrir a recursos legales, pero me parece que las instituciones han funcionado en Chile y eso es algo que es muy potente y que no tenemos que dar por sentado. Esto no pasa en todos los países”.

Punta Peuco

El mandatario además abordó el anuncio realizado en la cuenta pública respecto al penal Punta Peuco, señalando que “creo que el normalizar privilegios, cuando decimos todo el mundo, en todo el espectro político, que la justicia debe ser igual para todos, que en Chile todos son iguales ante la ley, eso no se cumple hoy día en Punta Peuco”.

De acuerdo a lo que señaló el mandatario, “acá tenemos un penal para criminales de lesa humanidad con delito de una gravedad que todavía duelen y desgarran el alma de Chile, que están en una situación de privilegio respecto del resto de las personas que han cometido delito en Chile.

Boric además cuestionó las críticas que han surgido por parte de la oposición señalando que “siempre ha habido en estos temas una, yo diría, contradicción en la derecha, que hay sectores que intentan ser democráticos y mantener ese compromiso irrestricto con los derechos humanos. Creo que el presidente Piñera es un gran ejemplo de eso”.

“Hay sectores de la derecha que desgraciadamente siguen cuestionándolo, siguen justificando el golpe de Estado, siguen siendo tibios respecto a la condena de las violaciones de los derechos humanos”, agregó.

En la misma línea, respecto a las críticas surgidas por parte de Evelyn Matthei respecto al cierre, Boric señaló que “yo creo que primero se están anticipando mucho. Creo que esto de creerse ganadores y darse por ganadores es algo que puede costar caro”.

Cuestionamientos a Israel

En la ocasión, el mandatario además se refirió a los anuncios realizados en la cuenta pública, apuntando que descartando un posible “boicot” de Estados Unidos y señalando que las medidas “ no es un tema comercial. Es nuevamente un tema de principios y de justicia ”.

“Hay una cuestión de fondo, de principio. Yo no voy a entrar en un detalle de la discusión comercial de cuánta plata se gana, se pierde. Esto es de principios”, mencionó en la ocasión el Presidente.

Estatua del General Baquedano

Boric además comentó el regreso del monumento al General Baquedano, señalando que "yo creo que la recuperación del espacio requiere que no haya ganadores ni perdedores, sino que sean puntos de encuentro".

“Lo conversamos con el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, y la mejor manera de resolver las legítimas demandas que estaban detrás del estallido social es haciendo buenas políticas públicas, como por ejemplo la reforma de pensiones, no sacando un monumento que representa parte de la historia de Chile”, agregó.

Respecto al futuro de la estatua y la posibilidad de que sea atacada en el futuro, el Presidente Boric señaló que “yo no tengo ese temor porque confío, como dije también, en los aprendizajes y en la sabiduría del pueblo chileno”.

Es así como el mandatario recordó que ese lugar históricamente ha sido un punto de encuentro y no algo solamente del estallido social. “Darle una significación solamente por lo que pasó en esos tres meses, una justificación de toda la historia, me parece que yo no comparto esos temores”.

Retiros de AFP

El mandatario además abordó los retiros de AFP, señalando que fueron "una cuestión muy popular, porque efectivamente significó mucha plata fresca, pero es una política pública irresponsable en el mediano y en el largo plazo".

En la ocasión, el mandatario realizó un análisis señalando que “la oposición de ese entonces ,de la cual yo era parte, jugó un rol importante en que esas ayudas se pusieran sobre la mesa. Y ese es el marco en el que se dan los retiros. Después se hizo un aprovechamiento, creo que fue equivocado”.

“En ese momento yo también voté a favor y creo que fue un error y creo que es bueno reflexionar sobre eso, reflexionar y actuar en consecuencia, no solamente reflexionar. A nosotros nos tocó inmediatamente discutir el cuarto retiro en el Parlamento. Vea cómo votaron nuestros parlamentarios”.

Presente de la izquierda

El presidente también se refirió a la coalición de la izquierda y centro izquierda política señalando que “yo creo que una de las virtudes que hemos logrado en términos políticos es unir al progresismo. En un momento en donde en el mundo avanzan diferentes tipos de extremismo ,hay una conciencia de que más allá de las diferencias que se puedan tener respecto a acciones del pasado o a matices sobre políticas públicas, es importante que el progresismo esté unido”.

Agregando que “hasta el día de hoy la coalición sigue unida. Hoy día tengo una reunión con los parlamentarios de jefes de bancada, partidos, en Cerro Castillo. Entonces, seguimos trabajando juntos. Pueden haber diferencias pero lo importante es que seguimos trabajando juntos”.

Matthei y vocera de Gobierno

Boric en la ocasión también calificó como “falta de respeto” los dichos de Evelyn Matthei quien mandó a callar a la vocera de gobierno, Aisén Etcheverry.

"Es bien paradójico, mandar a callar a la vocera de gobierno. Una falta de respeto“, apuntó el Presidente.

Cabe recordar que durante la mañana del lunes, la candidata presidencial de Chile Vamos, señaló que “Yo le pediría a la vocera que se quede callada alguna vez. Ojalá que se dedique a la ciencia porque como vocera pucha que lo ha hecho mal”.