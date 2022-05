Gabriel Boric sostendrá encuentro bilateral con Joe Biden durante gira a Estados Unidos

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, confirmó este jueves que el Presidente Gabriel Boric sostendrá una reunión bilateral con su par de Estados Unidos, Joe Biden, durante su gira a ese país.

El Mandatario tiene previsto participar de la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles (EE.UU.) entre el 6 y el10 de junio. El encuentro internacional ha enfrentado algunas polémicas, por la exclusión de Nicaragua y Venezuela, lo que llevó a Cuba a restarse de la cita.

Al respecto, la ministra aseguró que “el Estado que organiza es Estados Unidos y, por lo tanto, finalmente es su decisión a quiénes invita. Efectivamente por la información que tenemos es que esos tres países (Cuba, Venezuela y Nicaragua) no van a ser invitados. Chile ha abogado por una cumbre sin exclusiones, pero no ha puesto como condición su participación a que estos países sean invitados (...) hemos hecho las gestiones para que eso ocurra, aparentemente eso no va a ocurrir y vamos a participar y una vez en la cumbre haremos también ahí saber nuestra opinión en la materia”.

Cita con Biden

La información de la cita bilateral entre el Mandatario chileno y su par estadounidense la entregó Urrejola tras participar de un acto de reconocimiento en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) suscrito entre el Estado de Chile y las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo, peticionarias del caso presentado ante el CIDH por esterilización de una mujer portadora de VIH sin su consentimiento informado.

Hasta el momento se desconocen detalles -como la hora y el lugar- de la reunión entre ambos presidentes.

El pasado 30 de diciembre, luego de que Boric amarrara el triunfo que lo llevaría a La Moneda, Biden lo llamó para felicitarlo. “Ambos líderes discutieron su compromiso compartido con la justicia social, la democracia, los derechos humanos y el crecimiento inclusivo”, indicó en dicha oportunidad la secretaria de Prensa de EE.UU., Jen Psaki, quien agregó que el líder estadounidense “aplaudió las elecciones libres y justas de Chile como un poderoso ejemplo para la región y el mundo”

Sobre el diálogo, el jefe de Estado chileno sostuvo en ese momento que “además de la alegría compartida por nuestros respectivos triunfos electorales, conversamos sobre desafíos comunes como comercio justo, crisis climática y fortalecimiento de la democracia”.

El encuentro entre ambos Jefes de Estado tendrá la particularidad de representar a dos generaciones distintas. El Mandatario chileno es el Presidente más joven de América, con 36 años. Biden, por su parte, tiene 79.

Durante su estancia en Estados Unidos, según explicaron desde el Ejecutivo, el Mandatario sostendrá también un encuentro su par trasandino, Alberto Fernández, con quien se reunió a inicios de abril, en el marco de su primera gira internacional, a Argentina.

También está previsto que se reúna con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el 5 de junio.