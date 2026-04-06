“Gato por liebre” y “ley tutifruti”: los reparos de líderes de la oposición a proyecto de Reconstrucción del gobierno

A las 10.00 horas de este lunes, los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición, además de los jefes de las bancadas y parlamentarios, llegaron hasta la sede del Partido Socialista para ser parte de un cónclave del sector.

Hasta el edificio de París 873, en Santiago, arribaron entre otros los timoneles Lautaro Carmona (PC), Paulina Vodanovic (PS), Constanza Martínez (FA), también la jefa de bancada de los comunistas, Daniela Serrano y los congresistas Diego Ibañez (FA), Emilia Schneider (FA) y Ana María Gazmuri.

Uno de los puntos en común fueron los reparos al megaproyecto de Reconstrucción del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que será ingresada esta semana al Congreso y que incluye un paquete de 40 medidas desde ajustes tributarios, atención de desastres por incendios, permisología, cambios en beneficios educacionales, hasta asuntos de seguridad pública.

“La derecha no cuenta con mayorías en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, esta anunciada ley miscelánea, también tenemos que analizarla en conjunto y ver cómo tomamos posiciones sobre ella”, dijo Vodanovic.

Sobre la cita, la líder de los socialistas apuntó: “Vamos a tener propuestas en materia económica bien importantes. Para eso hay una reunión más tarde en el Senado con los expertos económicos de nuestro sector. Porque no vamos a estar solo reaccionando, ni vamos a estar en contra de las cosas que proponga el gobierno, pero sí vamos a estar poniendo énfasis importantes por la gente. Aquí tampoco vamos a aguantar una ley tutifruti, donde le ponen de todo, donde no se puede discutir en el Congreso, donde no se puede dialogar, porque el Parlamento por algo se llama Parlamento. Y vamos a hacer que se respete la institucionalidad de nuestro país”.

Martínez, por su parte, sostuvo que el gobierno “de una manera indolente y también irresponsable cargó en el bolsillo de las familias una crisis que podía ser evitable y que en base a la idea de no querer dar su mano a torcer, no quisieron poder abordar una aplicación del MEPCO que hoy día tiene un aumento en el costo de la vida”.

“Creo que lo más relevante es cómo podemos abordar eso, proponer algunas salidas respecto a esta crisis y poder provocar una discusión en el Congreso de la mal llamada ley de reactivación económica que al parecer está siendo una tributaria que está pasando gato por liebre”, remarcó la presidenta del FA.

Y luego agregó: “Esa es la preocupación principal, la idea de que este gobierno plantea una crisis para poder imponer una agenda muy ideológica, que pretende bajar los impuestos a las grandes empresas y a los superricos y creemos que eso se tiene que dar de cara al país. Tenemos que poder discutirlo, saber cómo eso va realmente a impactar en una crisis que particularmente está golpeando a las familias chilenas”.

Serrano, en tanto, planteó que la oposición “se ha encontrado lamentablemente con bastantes sorpresas y esperamos también hacer un trabajo en conjunto, sobre todo para lo que significa el proyecto que viene desde el gobierno, un proyecto misceláneo, para ver específicamente cuáles son los reparos justamente que nosotros estamos teniendo con ese proyecto. Ya una de las primeras luces es justamente la reducción de impuestos. Nosotros creemos que desde ahí ya tenemos un acuerdo común, sobre todo desde las oposiciones que hoy día están desde el Congreso Nacional”.