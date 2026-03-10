Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson fue entrevistado sorpresivamente en el programa “Las caras de La Moneda”, espacio televisivo en el que Mario Kreutzberger (Don Francisco) conversaba con el Presidente Gabriel Boric a dos días del término de su mandato.

Durante la emisión, el exdiputado -quien asistió como invitado al programa- fue consultado por el histórico animador sobre su salida del gobierno y su vínculo con el caso de transferencias entre organismos públicos y fundaciones.

Jackson, que se encontraba sentado entre la ministra vocera Camila Vallejo y la pareja del mandatario, Paula Carrasco, respondió directamente a la pregunta sobre si su salida del gabinete estuvo relacionada con ese caso.

“Probablemente si no hubiera ocurrido y yo hubiera seguido con la confianza del Presidente, habría continuado hasta el final como lo hicieron algunos pocos que lograron estar los cuatro años. Pero no me fui del país por el caso fundaciones” , afirmó.

El exsecretario de Estado recordó que su salida del gobierno se produjo en medio de una compleja relación con la oposición.

“Hay que reconocer que por toda la combinación de factores que ocurrieron en ese momento, tanto el caso Fundaciones que explota, pero recordarán acá, el inusual -por decirlo de alguna manera- robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social, el que termina gatillando una relación imposible con la oposición que puso como condición el que yo saliera del gobierno para sentarse a negociar las pensiones”, sostuvo.

Respecto del robo de computadores ocurrido en esa cartera, Jackson señaló que actualmente hay seis personas condenadas.

“No hay casi noche en la que no piense si hay alguna forma de saber quién estuvo detrás de eso, pero al parecer la justicia llegó a la conclusión de que fue un robo común”, afirmó.

“Una vez que me hacen acusaciones respecto a estos temas y presentan querellas, han pasado dos años y medio desde eso y nadie presentó siquiera una diligencia o una prueba que pudiera vincularme” , añadió.

“No todo vale en política”

Durante la entrevista, Jackson también realizó un mea culpa respecto al rol del oficialismo cuando fue oposición.

“En la política en general, es común que se ocupen distintos tipos de estrategia para ganar un punto político, sin embargo, creo y algo que también he aprendido por quizás cómo nos comportamos nosotros como oposición, creo que es un aprendizaje significativo de que no todo vale y que en política debiésemos tener ciertos límites para tratar a nuestros adversarios políticos y me tocó vivirlo de primera fuente, pero estoy tranquilo”, afirmó.

Ante esas declaraciones, el Presidente Gabriel Boric defendió a su exministro y aseguró que “fue muy injusto el intento de asesinato público que se hizo con él a partir de mentiras y noticias falsas”.

En uno de los momentos más distendidos de la conversación, Don Francisco consultó a Jackson cuántas veces se había enojado con el mandatario.

“Todos los días. Hasta dos días atrás cuando hablamos yo estaba enojado con él”, bromeó.

Luego agregó: “Lo veo muy bien, lo veo muy enamorado, muy feliz con su hija. También lo veo contento, realizado, ocupado hasta el final, un poco estresado de este término que nunca termina”.

Vallejo y su relación con Boric

Durante el programa también participó la ministra vocera Camila Vallejo, quien fue consultada por su vínculo con el Presidente.

“Cuando nos conocimos no éramos muy amigos, hay que decirlo. No éramos adversarios políticos, pero sí tuvimos momentos de tensión. Con el paso de los años, desde el movimiento estudiantil y luego en el Parlamento, fuimos forjando un compañerismo que derivó en una amistad”, afirmó.

“Haberle sido leal al Presidente es haberle sido leal al país”, agregó la secretaria de Estado.

Asimismo, Vallejo desestimó las críticas que apuntan a que en momentos complejos del gobierno evita responder a la prensa.

“Me ha tocado poner harto pecho a las balas. De eso se trata ser vocera”, afirmó.