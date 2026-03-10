SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    En el programa "Las caras de La Moneda" Mario Kreutzberguer dialogó con el extitular de Desarrollo Social, quien afirmó que "todas las noches" se pregunta respecto a quién planificó el robo de computadores ocurrido en medio de su tensa relación con la oposición.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson fue entrevistado sorpresivamente en el programa “Las caras de La Moneda”, espacio televisivo en el que Mario Kreutzberger (Don Francisco) conversaba con el Presidente Gabriel Boric a dos días del término de su mandato.

    Durante la emisión, el exdiputado -quien asistió como invitado al programa- fue consultado por el histórico animador sobre su salida del gobierno y su vínculo con el caso de transferencias entre organismos públicos y fundaciones.

    Jackson, que se encontraba sentado entre la ministra vocera Camila Vallejo y la pareja del mandatario, Paula Carrasco, respondió directamente a la pregunta sobre si su salida del gabinete estuvo relacionada con ese caso.

    “Probablemente si no hubiera ocurrido y yo hubiera seguido con la confianza del Presidente, habría continuado hasta el final como lo hicieron algunos pocos que lograron estar los cuatro años. Pero no me fui del país por el caso fundaciones”, afirmó.

    El exsecretario de Estado recordó que su salida del gobierno se produjo en medio de una compleja relación con la oposición.

    “Hay que reconocer que por toda la combinación de factores que ocurrieron en ese momento, tanto el caso Fundaciones que explota, pero recordarán acá, el inusual -por decirlo de alguna manera- robo que hubo en el Ministerio de Desarrollo Social, el que termina gatillando una relación imposible con la oposición que puso como condición el que yo saliera del gobierno para sentarse a negociar las pensiones”, sostuvo.

    Respecto del robo de computadores ocurrido en esa cartera, Jackson señaló que actualmente hay seis personas condenadas.

    “No hay casi noche en la que no piense si hay alguna forma de saber quién estuvo detrás de eso, pero al parecer la justicia llegó a la conclusión de que fue un robo común”, afirmó.

    “Una vez que me hacen acusaciones respecto a estos temas y presentan querellas, han pasado dos años y medio desde eso y nadie presentó siquiera una diligencia o una prueba que pudiera vincularme”, añadió.

    “No todo vale en política”

    Durante la entrevista, Jackson también realizó un mea culpa respecto al rol del oficialismo cuando fue oposición.

    “En la política en general, es común que se ocupen distintos tipos de estrategia para ganar un punto político, sin embargo, creo y algo que también he aprendido por quizás cómo nos comportamos nosotros como oposición, creo que es un aprendizaje significativo de que no todo vale y que en política debiésemos tener ciertos límites para tratar a nuestros adversarios políticos y me tocó vivirlo de primera fuente, pero estoy tranquilo”, afirmó.

    Ante esas declaraciones, el Presidente Gabriel Boric defendió a su exministro y aseguró que “fue muy injusto el intento de asesinato público que se hizo con él a partir de mentiras y noticias falsas”.

    En uno de los momentos más distendidos de la conversación, Don Francisco consultó a Jackson cuántas veces se había enojado con el mandatario.

    “Todos los días. Hasta dos días atrás cuando hablamos yo estaba enojado con él”, bromeó.

    Luego agregó: “Lo veo muy bien, lo veo muy enamorado, muy feliz con su hija. También lo veo contento, realizado, ocupado hasta el final, un poco estresado de este término que nunca termina”.

    Vallejo y su relación con Boric

    Durante el programa también participó la ministra vocera Camila Vallejo, quien fue consultada por su vínculo con el Presidente.

    “Cuando nos conocimos no éramos muy amigos, hay que decirlo. No éramos adversarios políticos, pero sí tuvimos momentos de tensión. Con el paso de los años, desde el movimiento estudiantil y luego en el Parlamento, fuimos forjando un compañerismo que derivó en una amistad”, afirmó.

    “Haberle sido leal al Presidente es haberle sido leal al país”, agregó la secretaria de Estado.

    Asimismo, Vallejo desestimó las críticas que apuntan a que en momentos complejos del gobierno evita responder a la prensa.

    “Me ha tocado poner harto pecho a las balas. De eso se trata ser vocera”, afirmó.

    Más sobre:GobiernoGabriel BoricCamila VallejoGiorgio JacksonLa caras de La Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Funcionario PDI frustra encerrona y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

    María Corina Machado recibiría las llaves de la ciudad de Santiago durante visita a Chile por cambio de mando

    Máximo Pávez afirma que “hoy comenzó la instalación del gobierno de emergencia” y detalla primeras reuniones en La Moneda

    Qué es la Medalla Presidencial cuyo molde fue firmado este lunes por el Presidente Boric

    Lo más leído

    1.
    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    Excanciller Walker afirma que si Kast apoya a Bachelet en su candidatura a la ONU “va a quedar como un estadista”

    2.
    “He terminado mi reflexión”: Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

    “He terminado mi reflexión”: Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

    3.
    A días de dejar el poder: el último mea culpa de Boric puertas adentro

    A días de dejar el poder: el último mea culpa de Boric puertas adentro

    4.
    Postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha tras pacto del PDG con futura oposición a Kast

    Postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha tras pacto del PDG con futura oposición a Kast

    5.
    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    Postulación de Jiles (PDG) a presidencia de la Cámara abre fisura en la futura izquierda opositora

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno
    Chile

    Fin del CAE y Sala Cuna Universal: Boric responsabiliza a la derecha de bloquear dos iniciativas clave de su gobierno

    Giorgio Jackson reaparece en entrevista de Don Francisco a Gabriel Boric y hace mea culpa por el rol del oficialismo cuando fue oposición

    Funcionario PDI frustra encerrona y abate a disparos a delincuente en Quilicura: detective resultó herido

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación
    Negocios

    Mercados mundiales mejoran tras dichos de Trump sobre fin de guerra en Irán, pero asoma amenaza de eventual estanflación

    Chile sube un puesto en ranking global de libertad económica y llega a su mejor posición desde 2020

    Exgerente de Banchile acude a tribunales contra la CMF por nueva normativa: “La Comisión ha creado un nuevo ilícito”

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”
    Tendencias

    Las reacciones que provocó en Chile la opinión de Timothée Chalamet: “A nadie le importan el ballet y la ópera”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6
    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 6

    El sentido mensaje de Gonzalo Tapia tras el despido de Hernán Crespo en Sao Paulo

    Paqui Meneghini no piensa renunciar a la U tras los malos resultados: “Siento que podemos revertir esta situación”

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy
    Cultura y entretención

    La Única Opción llega al streaming: dónde ver la nueva joya del director de Oldboy

    “No querría que nadie interprete a Frodo mientras esté vivo”: Elijah Wood y su regreso al mundo de El Señor de los Anillos

    Muere Tommy DeCarlo, el cantante del grupo Boston en los últimos 20 años

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York
    Mundo

    Imputan a “dos presuntos terroristas” por el lanzamiento de objetos que contenían explosivos contra residencia del alcalde de Nueva York

    Canciller de España cancela asistencia a la investidura de José Antonio Kast

    María Corina Machado: “Kast ha hecho cosas increíbles por la unión de Chile de cara a esta nueva etapa en su historia”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA