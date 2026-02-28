Gobierno expresa su preocupación por escalada militar en Medio Oriente tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Mediante un comunicado, el gobierno del Presidente Gabriel Boric expresó su preocupación por la escalada militar en el Medio Oriente, luego del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En en texto, dado a conocer por Cancillería, se “condenan los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo. Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”.

Asimismo, la administración actual hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su compromiso con la no proliferación nuclear.

Y agrega: “Chile reafirma su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario, en particular el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la obligación de resolver las controversias internacionales por medios pacíficos y la protección de la población civil”.

Finalmente, el gobierno destaca que está en contacto con las embajadas y consulados de Chile en la región en conflicto, “a fin de asegurar la situación de sus funcionarios, sus familias, así como de los connacionales que se encuentran en la zona”.