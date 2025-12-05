Gobierno rechaza idea de conmutar penas a reos terminales, incluidos abusadores de menores: “Los criminales tienen que estar presos”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió durante la mañana de este viernes a las declaraciones del diputado republicano José Carlos Meza, el cual se manifestó a favor de conmutar penas a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluso si han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

Según explicó el ministro, “hay un proyecto de ley en el Congreso, en el Senado, que establece beneficios carcelarios que tendrían impacto más allá de quienes cometieron grandes violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sino que también respecto de delincuentes comunes, muchos de ellos que han cometido delitos sexuales contra menores de edad”.

“El planteamiento que tiene el gobierno es que la señal que tenemos que dar, sobre todo ante los desafíos de seguridad que tenemos hoy día en Chile, es que quien comete un delito tiene que responder ante la justicia y, por tanto, los criminales tienen que estar presos”, añadió.

Según agregó el titular de Interior, "nos parece que es un principio básico. Quien comete un delito, sobre todo si es un delito grave, su lugar es en la cárcel".

Fue en conversación con CNN Chile, donde Meza, que también es vocero de José Antonio Kast, abordó el proyecto de ley que busca conmutar las penas de los condenados con enfermedades terminales argumentando que “no significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad”.

En la ocasión, el diputado fue consultado sobre si esto también debería aplicarse a aquellos que han sido condenados por abuso sexual infantil señalando que “yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones”.