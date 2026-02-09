Gobierno y emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “No hay un plan de aquí al 11 de marzo”

El gobierno respondió al emplazamiento que hizo este domingo la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien llamó al Ejecutivo a regularizar a las más de 180 mil personas irregulares que han sido empadronadas durante la actual administración, para evitar así que el próximo gobierno termine “expulsando a los inocentes”.

El debate sobre el empadronamiento de la inmigración irregular y las propuestas en esta materia del presidente electo, José Antonio Kast, fue abordado por Tohá en una conversación en el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli).

“Yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente , porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”, dijo la exprecandidata presidencial.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que un proceso de ese tipo se pueda llevar a cabo previo al cambio de mando.

“No hay un plan de regularización de aquí al 11 de marzo, porque son procesos que no pueden resolverse en tres o cuatro semanas, son procesos largos y por eso siempre tiene que ser algo articulado y conversado, en este caso con la próxima administración”, dijo.

Y luego agregó: “Cuando hablamos de procesos de regularización que abarcan meses, esto es una conversación que no puede ser solo y resuelta por un gobierno, tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar en este caso a dos administraciones. Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre”.

La portavoz del Ejecutivo, eso sí, destacó el proceso previo de empadronamiento: “Esa información al menos ya la va a poder tener a disposición sobre la mesa la próxima administración, para que tomen decisiones respecto a si avanzar completamente en una regularización, o parcialmente, con ciertas prioridades o no. Y por lo tanto, ya es un paso significativo desde el punto de vista de una política de Estado seria para ordenar la casa”.