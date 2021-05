Gobierno y reparos del PC y FA al diálogo de “mínimos comunes”: “Aquí nadie tiene que imponer nada al otro (...) eso no está en la lógica del diálogo”

“El llamado es a sumarse a la vía institucional que se ha definido”. Con estas palabras el gobierno abordó esta jornada las críticas que han surgido desde el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), al diálogo de mínimos comunes que el Ejecutivo lleva con el Congreso.

En las jornadas previas ambos partidos habían manifestados sus reparos al diálogo que se lleva con el gobierno y han insistido en avanzar en una serie de proyectos paralelos a los que se han conversado en la agenda de “mínimos comunes”.

De hecho el FA se restó ayer de una conversación que la presidenta del Senado, Yasna Provoste, una de las principales interlocutoras de la oposición en el diálogo con el gobierno, sostuvo con las bancadas de diputados de su sector. El PC, en tanto, si bien no se restó de la cita del martes, sí dejaron claro durante esta jornada que “nuestros mínimos que están en discusión son renta básica, royalty minero e impuesto a los súper ricos. Insistiremos en esto como oposición de cara a la ciudadanía”.

Durante la mañana, en tanto, el ministro Segpres, Juan José Ossa había señalado que esperaba que “estas conversaciones de ‘mínimos comunes’ tienen que servir para acordar ciertos ‘mínimos comunes’ sobre la forma en que se legisla”. Y que no se avanzara en estas reformas constitucionales que son de atribución exclusiva del Presidente.

Es así como consultado por dicha posición y la posibilidad de que se resten de otras instancias de diálogo en el marco del acuerdo de los “mínimos comunes”, el gobierno llamó a avanzar en conjunto en ayudas para las personas que sufren las consecuencias de la pandemia.

“Se conversó el viernes pasado con la mesa del Senado y la Cámara, se han establecido minutas de trabajo. Uno piensa que los interlocutores tienen que también representar la mayor cantidad de sensibilidades posibles que hay en el Congreso, pero por supuesto que si hay alguien que se quiera restar o imponer algún término, eso no está en la lógica del diálogo”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado este miércoles desde el Congreso.

El jefe de gabinete agregó que “la lógica del diálogo es justamente consensuar, conversar; el nombre lo dice, se definió ese día, los “mínimos comunes”, aquí esos “mínimos comunes” y no “máximos impuestos”. Aquí nadie tiene que imponer nada al otro. Es un diálogo con “mínimos comunes”, avanzar en favor de la gente, pero con respecto a la recaudación, el mismo Presidente y muchos de los ministros hemos señalado que el gobierno está disponible para evaluar mecanismos de recaudación permanente y en eso, por supuesto, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra”.

Su par de la Segpres, Juan José Ossa, en tanto, aseguró que “lamentar profundamente que no todos quieran sumarse a este diálogo, a la búsqueda de ayudas a las familias en el marco del entendimiento. Todos tenemos distintas visiones, pero todos debiéramos querer lo mismo. Lo lamento sobre todo por el FA. Respecto al PC solo recordar que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo del 15 de noviembre, no estuvieron de acuerdo con el plebiscito. No han estado de acuerdo con una deliberación tranquila y pacífica, pero por parte del FA, a título especial, que lo lamento especialmente”.

Consultado Delgado por los plazos de la conversación -este jueves se espera que llegue una contrapropuesta de la oposición- indicó que “nosotros queremos avanzar lo antes posible, por su puesto, en llegar con más y mejores beneficios a las familias, por eso el IFE también se amplió. Aquí insisto con algo que a veces soy un poco majadero. Aquí no se parte de cero, esto no es blanco o negro, ni de cero a cien, sin escala. El gobierno y el Estado han hecho un importante esfuerzo en materia de transferencias”

“(...) Y lo que me pregunta con respecto a los “mínimos comunes”, por supuesto que quisiéramos sacarla lo antes posible, pero como todo diálogo, como toda negociación, requiere de dos partes para poder avanzar. Nosotros avanzamos y esperamos la minuta de vuelta los próximos días”, cerró el jefe de gabinete.