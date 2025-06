Gonzalo Winter por dichos de Landerretche: “Los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas”

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter se refirió a las declaraciones de Óscar Landerretche, quien puso en duda su respaldo al candidato del oficialismo en caso de no avanzar Carolina Tohá, señalando que hará lo posible por obtener su voto.

Según señaló Winter en conversación con Radio ADN, “los mejores años de Chile siempre han sido con gobiernos progresistas y lo digo desde don Pedro Aguirre Cerda hasta el último gobierno de la Presidenta Bachelet”, enfatizando que “Landerretche va a votar por mí porque yo voy a hacer un trabajo importante en este mes que queda para convencerlo”.

Landerretche apuntó que mantenía “diferencias de fondo” con el Partido Comunista y el Frente Amplio y emplazó a estos últimos a no “convertir al país en un maldito infierno” en caso de que la derecha gane las elecciones presidenciales.

De acuerdo a lo que detalló Winter, “si tú analizas las ocasiones en que el Estado de Chile ha invertido en que el crecimiento económico se convierta en desarrollo humano en general es un discurso que da al progresismo. Pero además inclusive el crecimiento económico siempre ha tenido mejores indicadores con gobiernos progresistas”,

“El punto es que el progresismo para ganar tiene que estar unido. Y se lo voy a plantear en términos matemáticos o aritméticos, si quieren. Yo quiero un progresismo con Landerretche, Landerretche quiere un progresismo sin Winter. ¿Cuál de los dos es más grande? Es más grande el que estamos los dos. Que es el que yo quiero”, agregó.

Es así como finalmente el candidato del Frente Amplio apuntó que “Landerretche cuando hace estas declaraciones como peleadoras es un Landerretche que no me gusta pero cuando Landerretche habla de economía me parece un gallo sumamente útil. Entonces sí, yo quiero un progresismo con Landerretche”.