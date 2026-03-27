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    Política

    “Hay algunos que intentan reivindicar la inseguridad irracional”: Kast por manifestaciones

    En medio de una álgida semana por el alza de combustibles, en que varias voces han cuestionado al gobierno, el Presidente defendió que su administración se quiere "distinguir por la verdad, más allá de lo difícil que sea comunicar algunas cosas".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast encabezó esta mañana el hito de primera piedra de la ampliación del Centro de Distribución Lo Aguirre de Walmart Chile.

    En la instancia, entregó un discurso -de cerca de 15 minutos- en el que hizo un nuevo llamado a manifestarse “en calma” y subrayó que hay situaciones “difíciles de comunicar”, pero que desde su gobierno buscan “distinguirse por hablar con la verdad”.

    Esto en medio de una álgida semana por el alza de combustibles, en que varias voces han cuestionado al gobierno. De hecho, esta misma mañana la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acusó que el Ejecutivo cometió “un error comunicacional”, a propósito de la polémica publicación que afirmaba que el Estado estaba “en quiebra”.

    Nuestro gobierno se quiere distinguir por la confianza y por la verdad. Más allá de lo difícil que sea comunicar algunas cosas, vamos a hablar siempre por la verdad, porque eso genera confianza. Y vamos también a trabajar arduamente por derrotar al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia”, señaló.

    “No es de un día para otro, pero estamos sentando las bases para que Chile vuelva a ser un país seguro, ese país en orden, ese país que dé certezas jurídicas, ese país donde los trámites sean más ágiles”, continuó.

    “Violencia irracional”

    Con todo, en vista de la ampliación de Walmart, el Presidente también destacó que para las empresas en cierto periodo “hubo momentos de duda, en que las empresas veían cómo habían destruido el esfuerzo”.

    “Por eso nos enorgullece que ustedes digan que vamos para quedarnos. Porque también podían haber vivido empresas que sufrieron los daños devastadores de la violencia irracional, que destruyó lugares como los supermercados que tiraban los productos al barrio. Eso fue destruido por la violencia irracional que luego fue reemplazada por un grado de incertidumbre, por el tema de la burocracia, por el tema del manejo de las cuentas fiscales”, continuó.

    “Claramente nosotros tenemos que ser responsables en el uso de los recursos, y eso lo vive cualquier familia, lo vive una alcaldía, lo vive un gobernador. Nosotros tenemos que ordenarnos para que los recursos alcancen”, agregó.

    Por otro lado, con respecto a las protestas registradas en el país contra el gobierno, el Mandatario sostuvo: “Esa inseguridad que nos afectó de una manera irracional, hoy día hay algunos que intentan reivindicarla”.

    “El llamado es a que no caigamos en la tentación de destruir lo que tanto nos ha costado construir. A todos aquellos que manifiestan su oposición, bienvenidos. Pero háganlo en calma, en tranquilidad”, añadió.

    “Manifiesten su opinión, pero no destruyan (...) porque con esto no causan un perjuicio a una corriente política”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastManifestacionesAlza"Estado en quiebra"Combustibles

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