“He pagado la totalidad de mis multas”: Cariola se defiende tras publicación de chats con alcaldes y apunta contra fiscal Cooper por filtraciones

La diputada Karol Cariola (PC) publicó esta tarde un comunicado luego de que se dieran a conocer chats de marzo de 2022 con el entonces alcalde de Independencia y hoy delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, a quien le solicitó interceder para conseguir la disminución en el cobro de partes que le habían sacado a ella.

Además se reveló un diálogo que tuvo en 2022 con la ex autoridad comunal de Casablanca, Francisco Riquelme López (FA), cuando ella se encontraba en el Juzgado de Policía Local de dicha comuna, por la suspensión de su licencia de conducir, y en el que le pedía que se contactara con el juez de policía local, que no la quería recibir personalmente.

Estos hechos fueron revelados en medio de la investigación de la causa Chinamart, donde la diputada es indagada por tráfico de influencias junto a Irací Hassler. Recientemente los antecedentes de estos diálogos fueron enviados por el fiscal Patricio Cooper a la Fiscalía de Valparaíso para su análisis y se abrió una nueva causa.

En su declaración pública, Cariola afirma que no cometió ningún delito, y junto con eso apuntó contra el fiscal Patricio Cooper por la filtración de antecedentes.

“Resulta frustrante la incapacidad que existe en el Ministerio Público para que no se vulnere la reserva de un proceso de investigación, incumpliendo las garantías que la misma justicia ha decretado”, manifestó la diputada comunista.

Junto con ello, destacó que la investigación del fiscal Patricio Cooper en su contra sufrió recientemente “una dura derrota” en tribunales, cuando, afirma, se “determinó que en esta investigación “no había antecedentes de los delitos que intentaron imputarme”. La legisladora se refiere a la petición del fiscal Cooper para alzar su secreto bancario en el marco de Chinamart, lo que fue rechazado por el 7mo Juzgado de Garantía.

“Coincidentemente luego de esta resolución, ocurre una nueva filtración de antecedentes de la carpeta que maneja el fiscal Cooper” , agregó Cariola.

La diputada tildó las filtraciones de “medidas desesperadas para conseguir mediante los medios de comunicación lo que no están consiguiendo acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”.

“Quiero ser enfática en decir que he pagado la totalidad de mis multas de tránsito cuando ha correspondido”, recalcó Cariola, y explicó que “a los dos alcaldes mencionados les consulté sobre los mecanismos de apelación de la multa, que cualquier persona puede realizar ante el juez de policía local. No hay ningún delito ni gestión irregular”. recalco