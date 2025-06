Ahora en Valparaíso: Fiscalía abre nueva causa penal contra Cariola por solicitar favores a alcalde para beneficio personal

Meses después de haber contactado a Gonzalo Durán (FA), en ese entonces alcalde de Independencia, para que intercediera por ella en la rebaja de dos multas de tránsito que se le habían cursado en la comuna -como reveló La Tercera-, Karol Cariola (PC) se comunicó directamente con otro jefe comunal para pedirle “un favor” vinculado a la misma materia.

Es que en medio de las pesquisas que lleva adelante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco del denominado caso “Chinamart” -donde la diputada es indagada por tráfico de influencias junto a Irací Hassler-, no solo se han constatado gestiones que esta realizaba producto de sus contactos con empresarios chinos, sino que ahora también se advirtieron peticiones que realizaba para afrontar ciertos “inconvenientes” y que, a juicio del Ministerio Público, podrían constituir delito.

De la revisión de las conversaciones extraídas del teléfono celular de la parlamentaria se pudo establecer que pidió sin éxito al actual delegado presidencial de la RM que la apoyara con los partes que le habían sacado, pero también que replicó la gestión con Francisco Riquelme López (FA), otrora titular de la Municipalidad de Casablanca, y actual director regional Servicio Nacional de la Discapacidad en Tarapacá.

En ese caso, según se lee en informes contenidos en el expediente, Cariola tomó contacto con él cuando se encontraba en el Juzgado de Policía Local de dicha comuna, por la suspensión de su licencia de conducir. Requería tomar contacto con el juez.

“Estoy en el Juzgado de Policía Local de Casablanca. Xq me suspendieron la licencia por 45 días. Vine antes a pagar el parte y quiero hablar con el magistrado, pero la persona que está en la ventanilla no me quiere permitir hablar con el juez”, escribió la militante comunista a Riquelme el 27 de septiembre de 2022 a las 9.34 horas.

Ante ello, el entonces jefe comunal le indicó que debía pedir hablar con Patricia Cuadros, pues él ya se había puesto en contacto con ella. “Acérquese al mesón del juzgado, ella es la secretaria”, agregó el periodista para luego comentarle que estaba en Viña y que de no ser así la habría invitado a tomar café en el municipio.

Horas más tarde, además, le consultó cómo le había ido con el trámite, a lo que la diputada contestó: “Me fue bien dentro de lo malo de la situación. Le agradezco mucho su gestión”.

El exalcalde de Casablanca Francisco Riquelme. Foto: Instagram

El “modus operandi” que alertó a Cooper

A la luz de los detalles observados producto de la revisión del celular de Cariola, Eduardo Soto, fiscal adjunto de Coquimbo, dio tres instrucciones al jefe de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la PDI.

En primer punto, solicitó ubicar y tomar declaración en calidad de testigo a Francisco Riquelme respecto de la petición de la diputada Cariola con motivo de la infracción de tránsito ocurrida en la comuna. Segundo, ubicar y entrevistar en calidad de testigo a Patricia Cuadros por el mismo asunto y, como tercer punto, “concurrir al Juzgado de Policía Local de Casablanca y solicitar los antecedentes que se mantengan respecto la infracción de tránsito de la diputada, ocurrido en el año 2022, y determinar lo sucedido con dicho expediente”.

Con el correr de las semanas, eso sí, el fiscal Cooper decidió ir más allá, abrió una nueva causa y el recién pasado 10 de junio remitió copia de los antecedentes a su par de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancich .

“Mediante el presente oficio remito a usted la siguiente carpeta digital por corresponder a su territorio”, le indicó el persecutor.

En el mismo oficio, además, Cooper detalló cómo se obtuvo la información y reveló que Cariola tendría un verdadero “modus operandi”.

“Entre los hallazgos provenientes del teléfono incautado, bajos los parámetros de búsqueda vinculados a la presente investigación, se encontró una conversación entre la imputada Cariola Oliva y Francisco Riquelme, alcalde de la comuna de Casablanca. La conversación, relativa a un trámite realizado por la imputada en el Juzgado de Policía Local de dicha comuna, entrega información de relevancia sobre el modus operandi investigado, esto es, la solicitud de favores a autoridades, en este caso municipales, en favor propio o de terceros”, explicó.

Asimismo, agregó: “Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, dicha comunicación, que constituye un hallazgo casual en el marco de la búsqueda ya indicada, no guarda relación directa con los hechos investigados en la presente causa, sin perjuicio de su relevancia indirecta (modus operandi). Así, se ha determinado separar dicho antecedente de la presente investigación, crear un nuevo RUC que dé cuenta de estos hechos, y remitir esta nueva causa a la Fiscalía Regional de Valparaíso, a efectos de que investigue, si así lo determina su fiscal regional, la eventual comisión de delito. Dicho antecedente, entonces, no será indagado como un hecho nuevo por esta Fiscalía Regional de Coquimbo".