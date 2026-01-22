Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar durante gobierno de Kast

A través de su cuenta de X, el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, se comprometió a avanzar de forma paralela en la reconstrucción de Valparaíso y de las zonas afectadas en el sur de Chile por incendios forestales.

Hasta el momento, según lo informado por las autoridades, la catástrofe que aqueja a las regiones de Ñuble y Biobío lleva un saldo de 21 personas fallecidas.

Es bajo ese marco que, en medio de su despliegue territorial por las zonas afectadas, el próximo líder del Minvu hizo su promesa.

“Vamos a hacer esta reconstrucción en paralelo a la Viña del Mar” , prometió.

El Presidente Kast nos pidió estar con las familias damnificadas para escucharlas, dimensionar el daño y explicarles cómo los resolveremos a partir del 11 de marzo. pic.twitter.com/H13G7w1PVE — Ivan Poduje (@ipoduje) January 22, 2026

“Y los vecinos de Viña del Mar no tengan susto, no se preocupen. Vamos a hacer las dos cosas en paralelo y tampoco tengan susto los comités de vivienda, que me han llamado muchos de ellos, esto no va a postergar más aún sus viviendas”, agregó.

“La conclusión del presidente es que tenemos que hacer dos reconstrucciones en paralelo y además cumplir las metas de vivienda que están en el programa, que son 400.000 viviendas para reducir el déficit y atender a las familias que están en listas de espera hoy día en los comités o de forma individual”, resumió.

Para cumplir con la meta de la reconstrucción, Poduje sostuvo que el 11 de marzo él y su equipo deberán llegar con un plan.