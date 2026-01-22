SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendios forestales: Iván Poduje promete reconstrucción paralela en el sur y en Viña del Mar durante gobierno de Kast

    Además de trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas en el sur, Poduje se comprometió a avanzar en la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio de 2024. "No tengan susto, no se preocupen. Vamos a hacer las dos cosas en paralelo", dijo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    A través de su cuenta de X, el futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, se comprometió a avanzar de forma paralela en la reconstrucción de Valparaíso y de las zonas afectadas en el sur de Chile por incendios forestales.

    Hasta el momento, según lo informado por las autoridades, la catástrofe que aqueja a las regiones de Ñuble y Biobío lleva un saldo de 21 personas fallecidas.

    Es bajo ese marco que, en medio de su despliegue territorial por las zonas afectadas, el próximo líder del Minvu hizo su promesa.

    “Vamos a hacer esta reconstrucción en paralelo a la Viña del Mar”, prometió.

    “Y los vecinos de Viña del Mar no tengan susto, no se preocupen. Vamos a hacer las dos cosas en paralelo y tampoco tengan susto los comités de vivienda, que me han llamado muchos de ellos, esto no va a postergar más aún sus viviendas”, agregó.

    “La conclusión del presidente es que tenemos que hacer dos reconstrucciones en paralelo y además cumplir las metas de vivienda que están en el programa, que son 400.000 viviendas para reducir el déficit y atender a las familias que están en listas de espera hoy día en los comités o de forma individual”, resumió.

    Para cumplir con la meta de la reconstrucción, Poduje sostuvo que el 11 de marzo él y su equipo deberán llegar con un plan.

