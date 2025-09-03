SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Incluye despliegue por pensiones: Subsecretaría de Previsión Social gastó $650 millones en campañas comunicacionales

El gobierno del Presidente Boric invirtió para difundir las medidas laborales que han sacado adelante. La principal es la reforma previsional, que apuestan a que se transforme en parte del legado del Ejecutivo y en una de las puntas de lanza de la campaña presidencial de Jeannette Jara.

David TralmaPor 
David Tralma
Spot audiovisual del gobierno sobre el alza de las pensiones.

Con tal de difundir los principales logros y proyectos en materias laborales, la Subsecretaría de Previsión Social del gobierno del Presidente Gabriel Boric invirtió $650 millones para campañas comunicacionales del último año de administración.

Uno de los varios ejes de este despliegue es la implementación de la reforma de pensiones que aprobó el Ejecutivo en alianza con Chile Vamos a inicios de este año, que esta semana produjo el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y que se ha convertido en el principal logro que la abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), ha mostrado en su cruzada electoral.

Jeannette Jara no dejó pasar los dichos de Evelyn Matthei sobre la reforma de pensiones. (Fotos: Aton)

La apuesta, coinciden dentro de Palacio, es sacar a relucir los avances en materia laboral y capitalizar una de las agendas que apuestan sea uno de los principales legados de esta administración.

El millonario contrato se concretó tras una licitación en la que participaron siete agencias de comunicaciones, entre ellas Cybercenter, la empresa que se adjudicó el proceso.

La descripción que figura en Mercado Público sobre esta campaña es de “contar con un contrato de suministro para la elaboración de campañas comunicaciones y ejecución de plan de medios u otros servicios que sean necesarios en el ámbito de la difusión, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría de Previsión Social, a fin de dar a conocer a la ciudadanía políticas públicas y otras materias del ámbito de la seguridad social, laboral y de previsión social”.

La difusión comunicacional ya ha comenzado a mostrar frutos. Uno de ellos se estrenó el pasado lunes 25 de agosto. En el marco de la habitual vocería política que se hace a inicios de semana en La Moneda, quienes aparecieron en el Salón Azul de Palacio fueron una pareja de jubilados, en vez de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

La misma dupla fue presentada durante la jornada en un spot audiovisual del Ejecutivo, bajo el lema “Una buena noticia para Chile”, que dio cuenta del aumento en la PGU que recibirán los pensionados desde septiembre y del beneficio que comenzarán a percibir desde enero del próximo año.

Esto lo hicieron con los jubilados actuando como si fueran conductores de un noticiario, donde plantean: “Hoy somos nosotros los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir, las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo”.

Consultados al respecto por la suma de $650 millones, desde Previsión Social respondieron a La Tercera que ellos tienen “como misión informar y educar a la ciudadanía sobre los beneficios y derechos del sistema de seguridad social. En ese marco, la licitación publicada en Mercado Público corresponde a un plan de difusión de todas las políticas públicas que esta subsecretaría debe difundir, por lo que no se limita a una sola campaña, sino que abarca diversas acciones comunicacionales durante 2025 y 2026”.

“El contrato contempla la difusión de los beneficios de la Reforma a las Pensiones (que está en plena implementación), junto con otros temas como la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los concursos del Fondo de Educación Previsional, Ley Karin, Ley Sanna, entre otros”, recalcaron en la repartición que lidera Claudio Reyes. Esto último está explicitado en las bases técnicas de la licitación.

07/02/2025 - CLAUDIO REYES, SUBSECRETARIO DE PREVISION SOCIAL - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Dentro del proceso adjudicado por la empresa Cybercenter se agrega que “se espera difundirlos a través de acciones del tipo campañas informativas; sin embargo, también es factible que se puedan generar productos específicos como son videos, afiches y carteles tanto en papel como para redes sociales, o bien la producción de materiales de impresión, como complemento al plan de difusión”.

Desde Previsión Social también agregan a este medio ejemplos de otras campañas desarrolladas con la inversión de $650 millones, como la de cotización adicional del 1% de los empleadores que se hizo en agosto, o la que se viene en octubre, sobre campañas específicas sobre el seguro social, “para lo que se usará el mismo spot (de ‘Buenas Noticias’) y ajustes en el plan de medios para llegar de mejor manera al público objetivo de este beneficio”.

La marcada apuesta de La Moneda

En su intento por capitalizar la reforma previsional, el gobierno del Presidente Boric ha salido en masa a defender el aumento de la PGU, en la misma lógica que lo ha hecho la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Tanto en los grupos que apoyan a esta última como en el oficialismo se ha conformado una especie de alianza en contra de la carrera presidencial de José Antonio Kast, a quien han emplazado en duros términos. Primero por oponerse a la reforma previsional que hoy está viendo sus frutos y, segundo, por su propuesta programática de “Chao préstamo”, que desde el mundo republicano han evitado explicar cómo será sustentada y que va a contrapelo del proyecto de pensiones aprobado por el Ejecutivo y parte de la oposición.

En La Moneda saben que salir a relucir el aumento de las pensiones implica ayudar indirectamente a la campaña de Jara. En esa línea también han asumido un tono confrontacional con la propuesta de Kast, el principal contendor de la exministra del Trabajo en las encuestas de los últimos días.

Este martes, mediante una gran puesta en escena en Palacio que incluyó un desayuno con jubilados, el Mandatario llamó a no retroceder sobre lo avanzado y la ministra Vallejo reforzó su enfrentamiento con Kast.

La titular de la Segegob también se mostró bailando canciones de la Nueva Ola durante esa jornada, lo mismo que ocurrió con las ministras de la Mujer, Antonia Orellana, y de la Segpres, Macarena Lobos.

El diseño del gobierno de Boric en materia previsional ha sido mirado con atención por los adherentes de Kast, quienes llevaron el caso hasta la Contraloría.

En el pasado ya ocurrió algo similar, a raíz de otra campaña comunicacional del Ejecutivo, vía licitación por más de $400 millones, que se concentró en la reforma de pensiones -también entre otras medidas- que, en esa época, aún se estaba tramitando. Allí salió un spot donde se comentaba que el proyecto “pinta bueno”. El ente contralor, pese a los cuestionamientos, resolvió que el Ministerio del Trabajo, que encabezaba la entonces secretaria de Estado Jeannette Jara, actuó conforme a la ley.

Más sobre:Previsión SocialLa MonedaGabriel BoricCampañaPensiones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Médico de Viña del Mar imputado por abuso sexual a menor en la vía pública queda en prisión preventiva

“Ha continuado con mi evaluación pública en medios de comunicación”: exrectora del INBA arremete nuevamente contra Desbordes

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”
Chile

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul
Negocios

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul

Estatizar, fin a las AFP, una reforma tributaria y cambio de modelo: las medidas económicas del candidato Eduardo Artés

Lanzan nueva versión de herramienta para comprar rentabilidad y comisión de los fondos mutuos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town
El Deportivo

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
Finde

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile
Cultura y entretención

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Una Casa de Dinamita: la amenaza nuclear según la elogiada película de Netflix y Kathryn Bigelow

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo