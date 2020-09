Lo habían anunciado hace meses y hoy, justo el cuando se vencía el plazo, sectores de la oposición ingresaron a la Cámara de Diputados una acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich por su manejo en la pandemia del Covid-19.

La ofensiva, impulsada por la diputada de Comunes Claudia Mix, reunió las diez firmas necesarias, incluyendo a diputados del PC, Frente Amplio, PR y PPD. Así, el libelo acusatorio, que tiene una extensión de 50 páginas, se presentó justo el día que se cumplieron tres meses desde la salida de Mañalich del cargo.

En el texto se acusa al exsecretario de Estado de haber vulnerado “gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República” y “los principios constitucionales de probidad y publicidad”.

Así, se enumeran una serie de episodios para argumentar estos dos puntos. Respecto a lo primero, se acusa que hubo una falta de preparación y que “el ex ministro Mañalich contaba con amplias atribuciones y facultades para adoptar las medidas adecuadas para el resguardo de la salud de la población, cuestión que se omitió, con el resultado de miles de contagios y muertes que pudieron ser evitadas”.

De igual manera, se acusa que los anuncios del gobierno generaron confusión y aglomeraciones, además de la falta de un plan de trazabilidad y que hubo medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas.

La acusación constitucional, en todo caso, no concitó apoyo ni del Partido Socialista, ni de la Democracia Cristiana, desde donde advirtieron que el libelo se presentaba a destiempo. En ese sentido, en la centroizquierda algunos transmiten que la ofensiva se podría transformar en una nueva derrota opositora.

“Reitero mi llamado a las bancadas del PS y de la DC, que no se sumaron a las firmas, para que sí apoyen en la sala esta acusación”, dijo hoy la diputada Mix ante las aprensiones.

El diputado DC Matías Walker señaló que “como todas las acusaciones, vamos a analizarla en su mérito”. Sin embargo, el jefe de bancada de ese partido, Daniel Verdessi, indicó que “esto produce un incordio en relación a la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, no puede condicionar una a la otra (...). Nos hace pensar que estamos haciendo acciones que no van en un sentido coordinado de la oposición, por lo tanto, no estaremos disponibles para esta acusación”.

De hecho, en la DC transmiten que siguen trabajando en un escrito acusatorio en contra del ministro del Interior por su manejo respecto al paro de camioneros. De todas formas, es un tema que pretenden analizar hoy en la reunión de bancada del partido, ya que existe una discusión sobre si presentar el libelo antes o después del plebiscito.

Sobre esto, de hecho, el diputado PS Juan Luis Castro sostuvo que “estamos abiertos a la alternativa, pero siempre que sea todo posterior al 25 de octubre”.

Por otro lado, en el gobierno y en Chile Vamos cuestionaron la ofensiva opositora. El ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, afirmó en Canal 13 que “las acusaciones constitucionales serán el triste legado de una oposición fragmentada”, mientras que el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseguró que “es un disfraz para disimular las peleas internas de la izquierda”.

La Tercera intentó contactar al exministro, sin ser posible conocer su reacción.

Bellolio, por acusación a juezaDonoso: “Yo no la hubiera aprobado”

“Esa acusación yo no la hubiera aprobado”. Con estas palabras se refirió hoy el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, al libelo -impulsado por parlamentarios oficialistas- en contra de la jueza Silvana Donoso, el que fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados con votos transversales.

La acusación, que ahora deberá ser revisada en el Senado, cuestiona el rol de Donoso al presidir la comisión de libertad condicional que entregó ese beneficio a Hugo Bustamante, hoy imputado por el asesinato de la menor ÁmbarCornejo.

En entrevista con Canal 13, Bellolio dijo que los parlamentarios tienen las atribuciones para presentar el libelo, pero que esperaba “que (en el Senado) actúen en la conciencia de lo que implica que ellos actúen como jueces, en las consecuencias que implica”.

Los dichos de Bellolio no cayeron bien en el oficialismo. El diputado RN Andrés Longton (quien impulsó la acusación) dijo: “Le pediría al vocero que actúe con imparcialidad y que deje que los poderes del Estado funcionen sin ningún tipo de presión”.