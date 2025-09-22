Inmigración ilegal como delito y cárcel especial para extranjeros: las propuestas de Kast para frenar la crisis migratoria
El abanderado también señaló que buscará poner fin a la priorización de "extranjeros ilegales" en nuestro país. En ese sentido, propone excluirlos "del máximo de las prestaciones sociales en el marco de la Constitución y la ley".
Acompañado de diputados del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, el candidato presidencial de ambas colectividades, José Antonio Kast, anunció un plan para frenar la inmigración ilegal.
Son cinco las medidas que el republicano dio a conocer este lunes en su habitual punto de prensa desde su comando:
- 1- Fin al empadronamiento como una vía de regularización: Se realizaría un empadronamiento para obtener los datos biométricos o personales de cada persona para identificarlos y luego expulsarlos.
- 2- Inmigración ilegal será delito: Acá se propone que la inmigración ilegal deje de ser una falta administrativa para pasar a ser delito. A ese delito se le va a subir la sanción “para que la persona pueda ser retenida hasta que pueda ser expulsada a su país de origen”.
- 3- Cárcel primero, expulsión después: Cualquier persona que haya sido condenada por un tribunal, va a cumplir su condena completa en Chile, en un recinto penal especial “sin beneficios de ningún tipo”.
- 4- Ninguna región más colapsada: Se rechazarán los procesos de empadronamiento y regularización, y se protegerán a las regiones que hoy cuentan con menos inmigrantes. No se aceptarán “cuotas de inmigrantes por región”.
- 5- Chilenos primero: Fin a “la priorización de extranjeros ilegales”. Serán excluidos “del máximo de las prestaciones sociales en el marco de la Constitución y la ley”.
