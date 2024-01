Iván Poduje sobre posible candidatura presidencial: “Si puedo aportar en eso, claro que me entusiasma”

El arquitecto Iván Poduje afirmó este viernes que la idea de una posible candidatura presidencial, es algo que le “entusiasma”, debido a la situación política actual y señaló que participar de la carrera hacia La Moneda ha sido una solicitud que le han hecho organizaciones con las cuales trabaja a lo largo del país.

Poduje participó del programa Tiempos Violentos, de Vía X -que se emite este viernes a las 23 horas-, donde abordó la posibilidad de aventurarse en la próxima elección presidencial, a dos años de concluir el mandato del Presidente Gabriel Boric, afirmando que es una opción que evaluaría, aunque afirmó desconocer cómo funciona el ser candidato presidencial.

El profesional ha tenido un despliegue en zonas como Arica, Atacama, Valparaíso, Santiago, Concepción y Temuco. El objetivo, dicen quienes han conversado con el arquitecto, es escuchar a los vecinos y levantar sus inquietudes. Entre los principales temas que trabaja, aseguran desde su entorno, están seguridad, narcotráfico, terrorismo y vivienda.

Incluso, el Partido Social Cristiano, en un comunicado que emanó a fin del año pasado, indicaba que iba a sondear a diferentes cuadros que estuvieron por el “El contra” en el plebiscito recién pasado, entre ellos el urbanista.

“Efectivamente yo hago mi pega hace dos o tres años, que es la misma de siempre, que es hacer propuestas, estar en los barrios y a raíz de eso, yo creo que la política está tan caída, que hay gente que se le ha ocurrido que eso podría traducirse en una candidatura, pero básicamente es lo que yo hago siempre”, partió explicando Poduje este viernes, consultado por el trabajo territorial que hace en la actualidad.

Requerido en ese sentido, si la idea de participar de una contienda presidencial en dos años más, Poduje sostuvo que “bueno, si yo puedo aportar en eso, claro que me entusiasma”.

“Pero yo soy independiente, no milito en ningún partido, no tengo recursos, nada. Pero, ¿qué te dice eso? Que el nivel de propuesta está tan bajo, que la discusión que hemos visto ahora en las pensiones, que la gente requiere respuestas ahora y no en 10 años. Yo estoy tratando de trabajar en respuestas ahora, que puedan implementarse en 48 meses y eso le ha llamado la atención a mucha gente”, afirmó.

Respecto a cómo surge esta posible candidatura presidencial, Poduje afirmó que “nace porque yo no soy militante de un partido, pero me lo han propuesto vecinos con el trabajo de las juntas, o los comités de vivienda o personas de regiones, o profesionales, que me han dicho”.

Pese a su entusiasmo, afirmó que “no tengo idea cómo funciona” y descartó que sea una opción formal asumir una candidatura, señalando que han sido solo sondeos. “Lo que sí sé, es que hoy hay una brecha muy grande entre lo que se discute y lo que se implementa, y eso no es obtenible. Necesitamos aterrizar las propuestas a resultados que se puedan ver en 20 meses y en 48 meses”, manifestó.