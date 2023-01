Jackson respira: desmarques UDI y señales de la DC anticiparían caída de acusación en su contra

Un alivio evidente transmitían ayer personeros de gobierno y diputados oficialistas tras la votación al interior de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Si bien en esta instancia elegida por sorteo los legisladores de la alianza gubernamental tenían mayoría -por lo tanto era predecible que haría una recomendación negativa del libelo-, el diputado UDI Joaquín Lavín se abstuvo.

“Considero que la acusación carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la Constitución”, argumentó el hijo del exalcalde y excandidato presidencial.

El desmarque del gremialista se sumaba a las dudas que desde el lunes venían expresando alrededor de siete diputados de RN, que probablemente se ausentarán, se abstendrán o rechazarán la presentación, iniciada por el Partido Republicano, en contra del exministro secretario general de la Presidencia (Segpres) y actual titular de Desarrollo Social.

Con estos antecedentes, la acusación, que se votará a partir de las 10 horas de este jueves en la Sala de la Cámara, se pone cuesta arriba, ya que el oficialismo logró cerrar filas con algunos grupos no alineados, como ecologistas y democratacristianos.

Sin embargo, el golpe sorpresivo lo brindó otro parlamentario minutos después del voto de Lavín en la comisión. El diputado Cristhian Moreira, también militante de la UDI, declaró que igualmente se abstendría. “Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el gobierno, lo ha hecho mal, yo me voy a abstener, porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona lo tengamos que ejecutar. Basta de eso”, planteó Moreira.

El gesto de Uriarte

Actualmente el oficialismo suma 65 diputados, sin considerar a independientes, como Carlos Bianchi y Andrés Jouannet, asociados a bancadas de gobierno. No obstante, es altamente probable que ellos también rechacen la presentación, al igual que otros tres ecologistas liderados por Félix González. Con ello sumarían una base de 70 votos.

También se sumarían otros cinco legisladores del subcomité DC, que ayer dio algunas señales favorables a Jackson. “He llegado a la convicción de que no hay mérito”, dijo el falangista Ricardo Cifuentes.

En la apertura de la DC, un rol incidente tuvo la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, quien se reunió el martes en la tarde con el diputado y presidente falangista, Alberto Undurraga.

Una de las principales demandas de la DC era que el Ejecutivo diera una señal a favor de las dos listas de candidatos al nuevo órgano constituyente.

“Las fuerzas políticas que sostienen a este gobierno tienen un compromiso que no depende de la conformación de una lista o dos listas”, dijo ayer Uriarte, lo que fue valorado en la Falange.

Con esos apoyos, Jackson tendría una base hipotética cercana a los 75 votos, mientras que las fuerzas opositoras (Republicanos, Evópoli, UDI, RN, ex-PDG e independientes de derecha), que suman 70 votos, llegarían mermados a la sesión de este jueves con los desmarques de RN y la UDI.

Incluso a pesar de que los cuatro legisladores del subcomité del Partido de la Gente anunciaron que apoyarán al libelo, difícilmente los acusadores podrían equiparar el piso con el que cuenta Jackson.

En suspenso se mantenían hasta ayer el ex-PPD René Alinco, tres exmilitantes DC y la independiente Érika Olivera, pero sus votos ya no eran decisivos respecto del desenlace.

Consultado ayer por los demarques opositores respecto del libelo republicano, Jackson valoró que los argumentos que presentaron hayan sido acogidos en varios sectores. “Seguimos estando disponibles para aclarar dudas y obviamente nadie puede sacar conclusiones frente a la votación”, señaló el titular de Desarrollo Social.

Presiones en la oposición

Pese al optimismo que había en el gobierno, en la oposición algunos no daban por perdida la acusación.

De hecho, ciertos parlamentarios comenzaron a abogar por el libelo, apelando a otros argumentos que no estaban precisamente en el escrito de los republicanos, que está compuesto por cuatro capítulos: dos por incumplimientos en programas para la protección de la infancia, otro por problemas en la ejecución presupuestaria de compra de tierras indígenas y otro por las supuestas presiones indebidas que denunció la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD), para que aprobara proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental.

Uno de los elementos que se esgrimía para tratar de convencer a los legisladores de derecha en duda era que -ante la cercanía personal y política de Jackson con el Presidente Gabriel Boric- esta era una suerte de evaluación a la gestión del Ejecutivo, un llamado de atención al Mandatario o una sanción a quien, a juicio de ciertos parlamentarios, cultivó malas relaciones con el Congreso.

“Tengo la convicción de que Giorgio Jackson no ha tenido la dedicación necesaria al realizar su trabajo como ministro... Mi impresión es que el ministro no solo pudo haber hecho mucho más (en defensa de la infancia), sino que ha hecho bastante poco... El mismo ministro que, en otra cartera, recibió un llamado de atención de Contraloría para que usara bien los recursos públicos de cara al plebiscito”, dijo, por ejemplo el martes, el diputado Diego Schalper (RN), quien señaló que estas acusaciones tienen una dimensión jurídica y otra política.