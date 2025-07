Jeannette Jara invita a senador Lagos Weber a su comando: “Yo espero que se sume”

La candidata oficialista, Jeannette Jara, adelantó algunos nombres de su comando en medio de las presiones del Socialismo Democrático para que anuncie a los integrantes de sus equipos de campaña presidencial.

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, tras la definición de su partido afirmó que se sumará al equipo de Jara.

Además, este martes, la aspirante a La Moneda señaló que espera que el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, también sea parte de su campaña.

En conversación con CNN Radio, respecto al senador, la exministra señaló: “Espero que se sume. Yo misma lo invité, al igual que a Eric Aedo, por dos razones. La primera es porque muestra la amplitud del pacto político, pero la segunda es porque con ambos en particular, quiero señalarlo con esta claridad, tuvieron un importante trabajo dentro del Congreso Nacional y fueron, yo diría, aliados muy importantes. En la reforma de pensiones, por ejemplo".

Jara destacó la figura de Lagos Weber por su desempeño en la comisión de Hacienda y precisó que anunciará el comando en su totalidad tras conversar con la DC.

En ese sentido, añadió: “Uno no puede invitar a integrarse a un pacto político a un partido como la DC, que tiene técnicos importantes, profesionales con experiencia y decirles tú vienes, pero te sumas a lo que yo ya tengo listo. No es mi forma de trabajar. He estado esperando que ellos se definieran, ahora lo que queda es esperar que puedan poner su nombre a disposición”.