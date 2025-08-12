SUSCRÍBETE
Jara destaca su liderazgo en la reforma previsional y se diferencia de Kast: “No ha demostrado un aporte concreto al país”

La candidata señaló: "Yo lo digo con autoridad porque hoy día si el mercado de capitales va a recuperarse después de lo que fueron los retiros previsionales y a la vez las pensiones van a subir, va a ser en función del liderazgo que yo tomé".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
JAVIER SALVO/ATON CHILE

En medio del seminario presidencial Moneda Patria Investmen, la candidata del bloque oficialista, Jeannette Jara, antes de comenzar su exposición despejó las dudas en torno a su asistencia debido a un cambio estratégico de campaña y afirmó: “Como estamos en un país donde la confianza está un poquito desvalorizada, cuando uno dice que no va a ir a un lado se hacen tantos supuestos, así que preferí venir”.

Dicho eso, partió con duros dardos contra Evelyn Matthei y José Antonio Kast, quienes minutos antes habían entregado sus propuestas.

Así, la exministra reiteró que a diferencia de sus contrincantes, no prometería medidas económicas que no puede cumplir.

En ese sentido, señaló: “Yo les podría decir aquí fuerte y claro: les vengo a prometer que vamos a crecer un 4%. De ahí para arriba. ¿Por qué no mejor no les prometo un 5%? O un 6%. El punto es que para hacer eso hay que tomar medidas. No sólo decirlo".

Y también zanjó que no reducirá los impuestos porque eso “haría aumentar la deuda pública”.

Junto con esto, la candidata destacó su labor al mando del Ministerio del Trabajo, especialmente en la promulgación de la reforma previsional.

Dicen que hay que hacer todo denuevo, pero que los hechos son que después de 12 años de ser candidato presidencial, no ha demostrado un aporte concreto al país. Yo lo digo con autoridad porque hoy día si el mercado de capitales va a recuperarse después de lo que fueron los retiros previsionales y a la vez las pensiones van a subir, va a ser en función del liderazgo que yo tomé como encargada de la reforma previsional.“.

