Jara en la previa del debate Anatel: “Lo importante es dar respuesta a los problemas de Chile y cuando hay evasivas, eso no sirve”

Jeannette Jara en el frontis de su domicilio en Ñuñoa, antes de dirigirse a dependencias de TVN para el debate de Anatel. Captura de pantalla T13.

A casi una hora del inicio del debate Anatel, el último entre José Antonio Kast y Jeannette Jara antes de la segunda vuelta presidencial, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana sinceró sus expectativas sobre este encuentro.

Cuando se disponía a salir de su domicilio en Ñuñoa para dirigirse a los estudios de TVN en Providencia, la abanderada de Unidad por Chile fue consultada por T13 por cómo enfrentará este último cara a cara. “Va a ser un muy buen debate. Espero que podamos poner propuestas contundentes para que las chilenas y los chilenos puedan elegir y tener a su presidenta o presidente el próximo domingo", contestó.

Con una breve interrupción de vecinos que se acercaron a saludarla, Jara, además, respondió si mantendrá la estrategia de interpelar a Kast, como ha sido la tónica de los dos debates que han antecedido al de Anatel. “Lo importante es poder dar respuesta a los problemas que Chile tiene. Y cuando hay evasivas, eso no sirve mucho, pero ahí cada uno tiene que ver cómo le responde a la ciudadanía”, dijo en alusión indirecta a la estrategia de repliegue que utilizó su contendor.

“Espero que sea bueno (el debate), que lo vea mucha gente, que se informe mucha gente, creo que todavía falta información y que sea lo mejor para Chile“, cerró.