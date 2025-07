Jara plantea levantamiento de secreto bancario y Kast responde: “A Karol Cariola le pidieron que abriera sus cuentas y no las abrió”

En el seminario “Volver a Crecer: Shock de Inversión, Shock de Optimismo”, organizado por la Sofofa y La Tercera, el candidato presidencial de republicanos, José Antonio Kast, presentó sus propuestas en materia económica y apuntó contra su contendora del PC, Jeannette Jara.

En su discurso de apertura ya había criticado a la exministra del Trabajo, pero durante el debate el candidato extendió su arremetida.

Uno de los cruces entre ambos aspirantes a La Moneda comenzó con la idea del levantamiento del secreto bancario, tema que Jara puso sobre la mesa como una forma para combatir el crimen organizado.

“Yo lo he dicho varias veces y se me ridiculiza, porque algunos dicen ‘cree que levantando el secreto bancario se van a terminar los secuestros’, pero como he venido a decir la verdad, les quiero decir que las organizaciones criminales detrás de lo que anda es de la plata y nosotros tenemos que cortarles ese hilo conductor”, comenzó señalando la exsecretaria de Estado.

“Por eso creo que lo que hace la unidad de análisis financiero con los pocos funcionarios que tiene es vital, pero hay que fortalecerlo”, agregó.

Minutos más tarde, al ser consultado sobre sus propuestas para incrementar el trabajo, Kast respondió apuntando a Jara.

“El secreto bancario, yo diría que un ejemplo vale más que mil palabras, Karol Cariola. Le pidieron que abriera las cuentas bancarias y no las abrió. Creo que es militante de tu partido político, el Partido Comunista” , expresó el fundador de republicanos aludiendo a la causa judicial denominada “Chinamart”.

Luego, respondiendo a la pregunta planteada, Kast dijo: “Una medida concreta es la sala cuna universal, ahí está, pero una gran diferencia con cargo al presupuesto público, no con cargo a los empleadores”.