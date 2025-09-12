Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

La candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, reflexionó sobre su desempeño en el primer debate televisado que reunió este miércoles a los ocho candidatos.

El foro organizado por Chilevisión transcurrió sin grandes polémicas, sin embargo, Jara fue el blanco de la mayoría de los emplazamientos. Esto, sumado a la impetú de la candidata, fueron los puntos que despertaron una autocrítica de la exministra.

En conversación con radio Universo, este viernes, reconoció una mala estrategia y transparentó que la actitud confrontacional que mantuvo frente a José Antonio Kast respondía a una “molestia” por las “mentiras” del republicano, sin embargo, defendió que no se arrepiente de haber enfrentado a Kast por la “red de bots”.

“Nunca habría hecho lo que él ha hecho con personas cercanas a mí, tratando de instalar mentiras. Miente de forma serial para instalar cosas de los demás", señaló.

En esa línea, expresó: “Yo no soy candidata profesional, yo no estudié para ser candidata. Tenía al lado mío a Kast que ha sido candidato tres veces. MEO que esta es su quinta vez y Parisi es su tercera. Yo no me puedo comparar con la situación de ellos”.

Al ser consultada por la mala evaluación de su desempeño en el debate, la candidata afirmó que está al tanto de los resultados de las encuesta y señaló: “Lo veo autocríticamente. Creo que, por cierto, pudo haber sido mejor".

Y añadió: “La verdad, no había estado en una situación en la que casi todos los panelistas me interpelaran permanentemente. Pensé que esto iba a ser para presentar propuestas a la gente. Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones cruzadas, pero claro, la responsabilidad es mía, así que la veo bien autocríticamente".