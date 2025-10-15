Jara responde a Hirsch por su salida de vocería del comando y explica por qué sacó a Albornoz: “Ella misma me lo planteó”

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, explicó esta tarde las razones detrás de los cambios en su comando y por los cuales los diputados Gael Yeomans (FA) y Tomás Hirsch (AH), además de la exministra Laura Albornoz, dejarán de cumplir el rol de voceros.

Esto, durante el lanzamiento oficial de su libro biográfico “Jeannette” -escrito en colaboración con la periodista Alejandra Carmona-, realizado esta tarde en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Consultada por las declaraciones de Tomás Hirsch a La Tercera, en el sentido que su salida del equipo de voceros “no fue de la forma más adecuada”, la candidata del pacto Unidad por Chile sostuvo que “entiendo que después Tomás aclaró que había sido informado el domingo. Con todo, ha sido un gran colaborador, no sólo ahora desde la primera vuelta, sino que también durante la primaria, y quiero decirlo, además, como diputado”.

“Tengo la mejor percepción de él y espero que siga colaborando en el comando, pero lo cierto es que quienes son diputados, o candidatos a diputados, también tienen que concentrarse en su propio distrito y tareas” , relevó.

En tanto, sobre el caso de Laura Albornoz, Jara sostuvo que fue la propia exministra la que le solicitó dejar tal función, aunque seguirá integrando el comando.

Cabe recordar que Albornoz hace varias semanas enfentaba las críticas de la oposición por su rol como miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al mismo tiempo que ejercía como integrante del comando de Jara. Además, su figura sumó más reproches cuando el diputado republicano Luis Sánchez solicitó a la Contraloría que indagara los viajes internacionales que realizó Albornoz financiados por ENAP.