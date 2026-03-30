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    Política

    Javier Macaya y alza en los combustibles: “Decir la verdad sin anestesia es importante”

    El senador además sostuvo que “este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por cuatro años de gasto irresponsable”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El senador Javier Macaya se refirió durante la mañana de este lunes al alza en los combustibles, defendiendo las medidas adoptadas por el Gobierno por sobre una posible gradualidad en el alza.

    En conversación con Radio Agricultura, el senador sostuvo que “el problema es que la gradualidad lo que te hubiese significado es que si esto se extiende en el futuro, probablemente Chile no hubiese tenido la capacidad de responder mañana cuando venga el tema de la luz, cuando venga el tema del gas, cuando tengamos que ver un nuevo subsidio a la parafina o el transporte público”.

    En esa línea, afirmó que “duele en el bolsillo, duele en la vida diaria, pero en esto decir la verdad sin anestesia es demasiado importante”, y añadió que “este gobierno recibió un país con la caja fiscal dañada por cuatro años de gasto irresponsable”.

    Macaya, además abordó las críticas que han surgido desde la oposición señalando que “mientras la izquierda quizás pueda preferir incendiar la calle, yo creo que el oficialismo, los que estamos apoyando al gobierno, es importante apagar este incendio con medidas reales y responsables”.

    “Sin lugar a dudas, los chilenos en ese sentido son gente seria, son gente trabajadora y no lo están pasando bien y no lo van a pasar bien en las próximas semanas y por eso la esperanza de que la guerra pueda terminar y voy a ser de los primeros de ir a exigir al Gobierno aplicar todas las medidas cuando el conflicto bélico termine para que los precios vuelvan a estabilizarse”, agregó.

    Baja en las encuestas

    En la ocasión, Macaya también abordó la baja en las encuestas que ha sufrido José Antonio Kast tras sus primeras semanas en el cargo, apuntando que “él lo ha dicho siempre en su trayectoria política y a mí eso me identifica mucho, que las encuestas son un termómetro de un momento”.

    De acuerdo a lo que mencionó, “el político no puede actuar solo en función de lo que es popular en cada momento”, enfatizando que “Hay momentos en que el bien común exige sacar adelante medidas que quizás puedan ser impopulares, y es el deber del gobernante.

    Más sobre:Javier MacayaAlza en los CombustiblesJosé Antonio kast

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