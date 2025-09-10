SUSCRÍBETE
Política

Jeannette Jara llega al debate y habla sobre eventuales cruces con Kast: “Mientras no se trate de mentiras, de bots, o de acusaciones infundadas, no tengo problemas”

La abanderada oficialista señaló que "ojalá el debate sea de nivel" y se refirió al haberse restado a foros a los que fue invitada.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Jeannette Jara aborda programa en Iquique

La candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se convirtió en la primera figura en llegar hasta las dependencias de Chilevisión para el debate presidencial que tendrá lugar esta noche y desdramatizó por los posibles enfrentamientos con su contendor, el republicano José Antonio Kast.

A eso de las 19.32 horas, la abanderada presidencial llegó acompañada por Darío Quiroga, jefe de estrategia; Javiera Milla, jefa de avanzada y Raúl Leiva, encargado de temas de seguridad del programa. Asimismo lo hizo parte de su equipo comunicacional, con la periodista Noelia Campos.

Parte de su comitiva también la integraron los alcaldes Felipe Muñoz (Estación Central) y Karina Delfino (Quinta Normal).

Consultada al ingreso por las posibles enfrentamientos con Kast en la cita, Jara señaló que “yo creo que eso es parte de los juegos de la política. Yo mientras no se trate de mentiras, de bots, o de acusaciones infundadas, no tengo problemas. Ojalá que el debate sea de nivel”.

Consultada por su “regreso” a los debates, Jara respondió que “lo que pasa es que me había restado, porque a mí los empresarios no me pautean, como no me financian mi campaña, sentía que ya había ido a demasiado debate de empresarios”.

“Ahora como es un debate de un medio de comunicación es bueno”, dijo Jara resaltando el valor que tuvo su gira nacional en vez de asistir a los foros anteriores.

