Jefe de campaña de Kast y flanco abierto por el diputado Meza: “En el plan de gobierno no hay ningún tipo de indulto”

En una entrevista radial este lunes, el jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau, salió a cerrar el flanco abierto por el diputado y vicepresidente del Partido Republicano, José Meza, luego que planteó su apertura a conmutar penas a personas mayores de 70 años o enfermos terminales, incluidos condenados por violación a menores de edad.

En diálogo con radio ADN, el generalísimo del abanderado republicano remarcó que aquellos dichos se enmarcan en torno a la discusión de un proyecto de ley en el Parlamento y que en el programa de gobierno de Kast no hay un plan de indultos.

“La respuesta es clara. No está en el plan de gobierno ningún tipo de indulto como esto que usted señala. Ningún tipo de indulto, de hecho. Si usted revisa, no hay ningún tipo de indulto en el plan de gobierno” , dijo.

Y luego agregó: “Se está discutiendo una ley sobre efectivamente indultos o conmutación de penas, creo que se llama la ley, que tiene muchos años, que si no me equivoco ya 6, 7 años. Está efectivamente en trámite en el Congreso. Entonces pregúntele a los parlamentarios, a quién presentó eso, que entiendo que es del Poder Ejecutivo. Es una cosa totalmente ajena a la campaña, totalmente. Es una cosa totalmente ajena a las propuestas del candidato y se está discutiendo. Veamos qué sale de ese proyecto”.

Arrau reforzó que “podrán haber conmutaciones de penas para uno u otro caso, será lo que están evaluando en la discusión parlamentaria. Vamos a ver cómo queda la ley, pero esto no tiene nada que ver con la elección presidencial, no tiene nada que ver con el plan de gobierno”.

El jefe de campaña de Kast apuntó también en contra de sus contendores políticos: “A raíz de una discusión parlamentaria, de un proyecto de ley que se ingresó hace como siete años en el Congreso, un diputado del Partido Republicano habla de una de las causales, y se lo achacan a José Antonio Kast. Ya la capacidad de la izquierda de instalar temas o efectivamente relatos, es impresionante”.

Arrau, además, se refirió a sus expectativas para el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel), que se realiza este martes, a las 21 horas.

“Yo espero que la candidata de la continuidad, Jeannette Jara, sea un poco menos agresiva, que tenga un poco más de propuestas, que haya pagado las multas del TAG también, que se haya puesto al día", dijo.