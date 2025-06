Joel Olmos, vocero de Jara: “Tenemos que llegar a convencer incluso a la gente que se identifica con la derecha”

Fue el primer alcalde fuera del Partido Comunista (PC) que respaldó la candidatura de Jeannette Jara. A días de la primaria, Joel Olmos, el jefe comunal de La Cisterna plantea que se ha construido una caricatura en torno a la abanderada por su militancia. Algo que, cree, se nota cuando Cuba se pone sobre la mesa.

El militante de Acción Humanista, sin embargo, no duda de la competitividad de Jara. “Los que dicen que Jeannette es la menos competitiva para la segunda vuelta, que primero ganen ahora”, asevera.

A tan pocos días de la primaria, ¿cómo percibe la contienda?

En los comandos, en general, ha habido harto guante blanco, entendiendo que, cuando uno entra a una primaria, no necesariamente tu candidato va a ganar. Pero siempre se construye un monstruo, atribuyendo la peor de las maldades por pertenecer a un sector.

¿Ve que a Jara se le caricaturiza por ser del PC?

Ella sufre del efecto de estar arriba. Una parte de esa estrategia tiene que ver con caricaturizar posiciones. Al final, se mete el tema de Cuba, de Venezuela, de Irán, de China, del comunismo.

¿Se les ha escapado de las manos el tono en la antesala de la elección?

Es que nosotros no decimos “oye, mira la Concertación, todo mal, corrupta”. No. Decimos que hay cosas que se hicieron bien, en su gran mayoría fue una buena evaluación. Pero no porque fue buena vamos a decir que está todo bien y que no hay nada que mejorar, sino que tenemos que ser críticos de los procesos.

24/06/2025 - JOEL OLMOS, ALCALDE DE LA CISTERNA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Confía en que Jara va a ganar?

Sí, yo creo que gana. Los que dicen que Jeannette es la candidata menos competitiva para la segunda vuelta, que primero ganen ahora. Esta campaña ha ido de menos a más. Yo fui el primer alcalde fuera del PC que apoyó a Jeannette, y trabajé porque más alcaldes se sumaran: Mauro Tamayo, Matías Toledo, Cristóbal Labra, Paulina Bodilla. Figuras que no son comunistas y que demuestran la transversalidad de esta candidatura. Para todos ha sido una sorpresa el crecimiento de Jeannete, incluso para nosotros.

¿Cuál ha sido el desafío en la recta final?

Tenemos que llegar a convencer incluso a la gente que se identifica con la derecha. La derecha no fue capaz de construir un acuerdo de primaria, no es capaz de hacerse cargo de problemas que son sentidos para la población.

¿Cree que Jara puede llegar a un electorado que históricamente ha votado por la derecha?

Totalmente, porque cuando tú miras la propuesta de seguridad de Jeannette, no solamente es el control policial y la persecución, sino también hacerse cargo de esta crisis social que genera desigualdad, miseria y delincuencia.

El alcalde Claudio Castro decía que las ideas del PC no interpretan a la ciudadanía. ¿Qué le respondería?

Cuando reclamas por mejores pensiones, porque los sueldos son bajos, porque crees que la gente tiene que tener su casa propia, eres comunista. Al final, la gente dice: “chuta, parece que yo también soy comunista”. Todas las banderas que ha levantado el comunismo han sido por los más necesitados. Yo como cristiano y evangélico, también tengo esa disputa, porque la lucha de Jesús fue por los pobres y los excluidos.

¿Se equivocan al alcalde entonces?

Cuando tú empiezas a escuchar los malestares de la gente, te das cuenta de que este sector empatiza muy bien con esos malestares. Cuando hablas con las esperanzas de un Chile justo, pareciera que más personas están de este lado.

Carolina Tohá dijo en Mega que ella no es partidaria de que gobierne el PC. ¿Tiene sentido ir a primarias con aliados así?

Cuando hay adversarios, una competencia en curso, uno trata de diferenciarse. Los dichos de Carolina Tohá tienen que ver con un afán de diferenciarse, a veces más de lo necesario. Pero no tengo ninguna duda de que todos los partidos que la apoyan están en la construcción de un gobierno de unidad nacional para enfrentar a una derecha muy extrema.

Pareciera que el Socialismo Democrático no esperaba que Jara alcanzara este nivel de adhesión. ¿Hubo soberbia al pensar que esta era una carrera ganada?

Más que soberbia, tiene que ver con el voluntarismo de los candidatos que siempre quieren ganar, y eso está bien. No calificaría mal a los rivales por eso.

¿Confía en que, tras la elección del domingo, el sector va a poder recomponer sus relaciones?

Sí, yo no tengo ninguna duda de que todos nos vamos a poner detrás del candidato que gane.

Tohá criticó a Jara por no marcar postura con respecto a Cuba, dijo que es deshonesto para la ciudadanía. ¿Coincide con ella?

Yo lo que entendí es que sí respondió a la pregunta, porque la política internacional no tiene que ver con ponerle nombres a los regímenes. Jeannette ha sido bastante clara: la política internacional tiene que ver con generar condiciones de colaboración para que Chile se inserte en la economía internacional y genere estrategias de desarrollo conjunto.

Pero es cierto que no respondió a la pregunta. Era una pregunta de sí o no, si Cuba respeta los derechos humanos. ¿No es complejo para la candidatura?

Los silencios y los dichos de las personas también expresan una respuesta. En este caso, lo que hace Jeannete es situarse en una estrategia de relación internacional de Chile.