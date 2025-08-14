Santiago 14 de agosto 2025. El fundador del Partido Nacional Libertario PNL, Johannes Kaiser, inscribe oficialmente su candidatura presidencial en el Servel, a la espera de la ratificacion por parte del organismo electoral. Dragomir Yankovic/Aton Chile

La mañana de este jueves, el fundador del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, inscribió oficialmente su candidatura presidencial en el Servicio Electoral (Servel).

Con ello, el diputado queda a la espera de la ratificación por parte del organismo electoral.

Tras el hito, Kaiser brindó un punto de prensa en el frontis del orgamismo electoral.

“Yo creo que de la mano de este entusiasmo efectivamente se pavimenta el camino del proyecto político que ofrece la recuperación de nuestra seguridad, la recuperación del control de nuestras fronteras, la expulsión de cientos de miles de personas de origen extranjero que se encuentran en Chile, que están de manera ilegal acá, que ofrece el transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá. Eso es parte de nuestro programa”, comezó señalando el legislador.

En esa línea, agregó: “Este es un programa que ofrece a la gente el fin de las contribuciones, la reducción de impuestos, reducción del Estado, una reducción en tantos campos donde ha ido transformándose en un cáncer la administración pública en vez de una ayuda. Y, por supuesto tenemos un proyecto revolucionario para la educación, para los profesores y en salud”.