Jorge Quiroz afirma que emplazamientos de Jara se deben a “desesperación por inminente fracaso electoral”

26/11/2025 - SEMINARIO LYD, RECUPERAR LA BRUJULA. EN LA FOTO, JORGE QUIROZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera

El asesor económico del candidato José Antonio Kast, Jorge Quiroz, se hizo cargo este martes de las constantes alusiones en su contra por parte de la carta oficialista, Jeannette Jara y lo atribuyó a la “desesperación” ante, a su juicio, el inminente triunfo del candidato republicano.

En conversación con 24 Horas, en la antesala del debate presidencial de esta noche organizado por Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Quiroz abordó las críticas en su contra en las cuales se le relaciona con diversos casos de colusión empresarial. Incluso, en el pasado debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Kast lo respaldó ante los cuestionamientos lanzados por Jara.

En ese contexto Quiroz se refirió los emplazamientos de la carta comunista.

“Una forma de entender esas mentiras es básicamente a la acción un poquito desesperada de la candidata ante su inminente fracaso electoral, también ante lo que fue la votación más baja que ha tenido la izquierda en periodos democráticos, así que no, no me llegan (las críticas de Jara), en absoluto. La situación la he explicado muchas veces, en detalle”, sostuvo el economista respecto a las acusaciones en su contra.

Asimismo, Quiroz abordó los contenidos del programa de Kast, afirmando que “las posiciones están bastante claras. Nuestro candidato ha expresado cuáles son los planes de su programa que impulsa para el país, la emergencia en seguridad, la emergencia en lo social y la emergencia en la economía, con mucha decisión, siempre con altura de miras, nunca cayendo en bajezas, mirando hacia adelante”, dijo respecto a sus expectativas.

También defendió el desempeño de su candidato en el pasado debate presidencial, pese a los cuestionamientos en contra del exdiputado UDI, por evadir preguntas.

“Yo lo vi muy bien, muy claro. Sin bajezas. Cuando uno quiere construir un gobierno de emergencia que aspira a unir al país, un gobierno, incluso, ojalá de unidad nacional, la postura de estadista creo que la mostró José Antonio por lejos. Arriba de los odios pequeños, de las mentiras, cosas que van degradando a las personas, así que yo creo que lo hizo estupendo”, afirmó Quiroz.