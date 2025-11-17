José Antonio Kast entrega su primer discurso oficial tras su paso al balotaje: “Esta noche Chile sí despertó”

Sobre un escenario instalado afuera de la sede del Partido Republicano, el abanderado presidencial José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial tras su paso al balotaje del 14 de diciembre.

En una alocución que se extendió por más de 20 minutos, el republicano arremetió contra su contendora Jeannette Jara, agradeció otra vez el respaldo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, y reforzó su llamado a la unidad en torno a su candidatura.

“Gracias a todos aquellos que confiaron en este proyecto que desde cada rincón, el más alejado de Chile, votaron con alegría, no sin sacrificio, y sí con mucha entrega. A cada uno de ellos, a lo largo de Chile, gracias de corazón“, dijo el candidato frente a sus adherentes que se encontraban en el lugar.

“Lo que hoy día quedó claro es que la oposición derrotó a un gobierno fracasado, a un gobierno que no supo dirigir los destinos del país, pero la única victoria real, la única victoria que nos hará celebrar es cuando derrotemos al crimen organizado y al narcotráfico”, dijo el candidato entre los aplausos del público.

“Esta noche no estamos celebrando un número, un porcentaje, esta noche estamos celebrando una fuerza. Una fuerza que parte en Arica y Parinacota y termina en Magallanes y Antártica chilena, que es el futuro de Chile, una fuerza que viene con cada familia que ha vivido con miedo y que quiere hoy día comenzar a recuperar la esperanza para sus hijos”, continuó.

Luego aseveró: “Esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad. Luego de seis años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos son los que han decidido abrazar un proyecto que plantea la oposición a este gobierno fracasado, a este mal gobierno que le hizo daño a nuestra patria”.

“Si decimos que vamos a cambiar Chile, lo vamos a cambiar, lo vamos a tener que hacer juntos. Esto no es una persona, no es un partido, es un pueblo completo, porque lo que tenemos que evitar, y también lo he mencionado, es la continuidad de este gobierno que tiene nombre y apellido, y se llama Jeannette Jara”.

“Jeannette Jara es Gabriel Boric, y en esto no se equivoquen, que nadie en su casa se confunda. Jeannette Jara es Gabriel Boric con un tono de voz distinto , con un modo de ser distinto, pero es el mismo proyecto político. Son los mismos partidos políticos. Son los mismos operadores políticos. Son las mismas personas que se rindieron ante el crimen organizado. Son las mismas personas que abrieron de par en par nuestras fronteras”, lanzó.

“Jeannette Jara tuvo una tremenda oportunidad de ejercer un liderazgo frente a Chile, de defender a nuestros carabineros y guardó silencio. Nosotros jamás vamos a guardar silencio para defender y para hablar bien de quienes nos defienden y defienden nuestra patria”, añadió.

Dicho eso, agradeció nuevamente a los ahora excandidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. “Quiero darle las gracias a todos los candidatos presidenciales que participaron en esta elección. En especial, quiero saludar y agradecer a Evelyn Matthei y a Johannes Kaiser. Gracias a ambos, porque si bien podemos haber tenido diferencias que son legítimas en campaña, es mucho más lo que nos une. Tenemos una misma mirada respecto de cuáles son las dificultades y los dolores de Chile”.