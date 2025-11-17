OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Evelyn Matthei y Johannes Kaiser reconocen triunfo de José Antonio Kast y llaman a apoyar su candidatura

    El desempeño de la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas y del líder del Partido Nacional Libertario no fue capaz de superar a la gran sorpresa de la elección, Franco Parisi, que alcanzó el tercer lugar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Con un 27,38% de los votos escrutados por el Servel a las 19:45, los resultados comenzaron a mostrar con mayor claridad la derrota electoral que sufrirían la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, y del líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

    Los caídos en la batalla electoral de las derechas, que tuvo como gran triunfador a José Antonio Kast, que accedió a la segunda vuelta, ni siquiera lograron superar al fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se transformó en la mayor sorpresa de la elección.

    Las encuestas previas a su prohibición antes de las elecciones mostraban una confrontación más cercana entre las tres cartas de la oposición. Incluso, Kaiser había logrado subir su apoyo según estos sondeos en las dos semanas antes de la primera vuelta.

    En tanto, Matthei tuvo que enfrentar hacia los últimos meses de la elección el hecho de haber perdido la posición privilegiada que mantenía en la presidencial, con la consolidación de José Antonio Kast en el primer lugar antes de la victoria en las primarias oficialistas de Jeannette Jara.

    A pesar que los tres candidatos de la oposición habían enfatizado durante gran parte de la campaña que finalmente el rival a superar era la carta oficialista, Jeannette Jara, de todos modos se dieron cruces importantes entre tres proyectos que buscaron diferenciarse entre sí.

    El apoyo a Kast de Kaiser y Matthei

    Gracias por el honor de haber sido su candidata presidencial”, comenzó señalando Matthei a las 20:00 horas en punto, siendo la primera en comentar el fracaso en su postulación.

    Agradeciendo a los partidos que le entregaron su apoyo, incluyendo a Demócratas y Amarillos, Matthei también le dio sus felicitaciones a los ganadores, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    Además, terminó su breve discurso mencionando que iría al comando de Kast a felicitarlo.

    MARIO TELLEZ

    Hecho que cumplió aproximadamente a las 20:40, cuando habría llegado al comando del líder del Partido Republicano.

    Hemos venido acá a darle el apoyo a José Antonio Kast, que ha pasado a segunda vuelta y obviamente todos nosotros queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros y que han apoyado a Chile Vamos, y Amarillos y a Demócratas también que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast”, comenzó señalando antes de los comentarios del republicano.

    Tras ello, enfatizó que “es súper importante que no continúe este gobierno en el poder”.

    Tenemos demasiados problemas, problemas en materia de seguridad, en economía, en falta de empleo, en un presupuesto que está totalmente desfinanciado, tenemos además una entrada absolutamente descontrolada de migrantes”, explicó al respecto.

    “Así que hemos venido todos acá, todas las personas que me han acompañado durante la campaña, se los agradezco enormemente y por lo tanto hemos venido como corresponde, porque Chile siempre está primero”, concluyó.

    Poco antes, a las 20:15 horas, el fundador del Partido Nacional Libertario también realizó un breve discurso desde el Hotel NH Collection Plaza, en el cual rápidamente entregó su apoyo a José Antonio Kast y también habló del futuro del PNL.

    Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional y vamos a velar porque esos principios que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos, que otros partidos políticos han adoptado entonces y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente”, enfatizó el diputado.

    Por otro lado, también comentó respecto al desarrollo de la campaña, enfatizando que “se hizo limpiamente. Todas las platas están documentadas ante el Servel. Nosotros hemos hecho de esta campaña por lo demás lo más limpia posible sin recurrir a trucos bajos ni a difamaciones”.

    “Damas y caballeros, el Partido Nacional Libertario acaba de llegar, no tiene ninguna intención de irse y va a seguir ocupando su espacio, el espacio que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país”, agregó también hacia el final de su discurso.

    Las reacciones de ME-O, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés

    Tras conocerse los resultados, los candidatos independientes que se postularon también entregaron sus sensaciones tras los resultados.

    Marco Enríquez-Ominami, quien quedó en el séptimo lugar con un 1,18% de las preferencias con un 83,12% de las mesas escrutadas, señaló que el resultado de la elección “no marca solo la derrota de un sector: marca el fin de una época”.

    Con un ánimo derrotista, el otrora diputado considera que es un fracaso en la transición democrática. “Durante treinta y cinco años intentamos reformar un modelo construido por la dictadura sin lograr nunca quebrar su estructura profundamente injusta. Esta primera vuelta revela que no lo logramos: es el fin del paréntesis democrático”, enfatizó.

    Para ME-O “la derecha dura, pinochetista y autoritaria, supera el 70 % y consagra así su triunfo. Nunca, desde 1990, había logrado una mayoría de esta magnitud. No solo ganó una elección: reconquistó el imaginario político de Chile. Su victoria no nace de un proyecto nuevo, sino del retorno al miedo y al orden”.

    En su reflexión también cargó contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric. “No logró construir un proyecto económico creíble, ni restaurar la autoridad del Estado, ni garantizar la seguridad. Fracasó en reescribir la Constitución, dejando al país sin dirección. Ese vacío político permitió que la derecha dura se adueñara del ciclo”, explicó.

    Por su parte, el expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, esperó los resultados de la elección desde su comando en Nueva York 80.

    El balance es muy positivo en lo personal, pero muy negativo en la cantidad de votos. Hay que, en lo personal, tal como lo he venido diciendo, un gran aprendizaje, una gran cantidad de contactos con gente que no conocía, una gran cantidad de información que me es muy útil, pero al momento de sumar los votos, una decepción absoluta”, enfatizó Mayne-Nicholls.

    El periodista no entregó algún apoyo particular a alguno de los dos candidatos que accedieron al balotaje, explicando que “con una votación de un 1% es absurdo pretender involucrar a alguien”.

    En esa línea, realizó una metáfora tenística y señaló que “Si estuviéramos en términos tenísticos, perdí 6-0, 6-0 ¿Cómo va a ser positivo? Metí una pelota buena en todo el partido".

    PEPE ALVUJAR/ATON CHILE

    Finalmente, el líder del Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP), Eduardo Artés, quién terminó en el último lugar con un 0,66% de los votos con el 87,10% de los votos, también reflexionó sobre su desempeño.

    “Compañeros queridos, hay que levantar los ánimos, yo de verdad que estoy contento porque hemos recibido un apoyo muy grande a lo largo de todo el país”, señaló desde su comando.

    Instagram Eduardo Artés

    Lee también:

    Más sobre:EleccionesElecciones presidenciales 2025Elecciones 2025Evelyn MattheiJohannes KaiserPrimera vueltaEduardo ArtésHarold Mayne-NichollsMarco Enríquez-Ominami

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    Kaiser se suma a punto de prensa con Kast tras su paso al balotaje y republicano reitera llamado a la unidad

    Tohá destaca paso de Jara al balotaje y reconoce: “Esta elección siempre ha sido cuesta arriba”

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    2.
    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    Voto en el extranjero: Jara se impone en siete países con tendencias similares a elecciones anteriores, pero menores porcentajes

    3.
    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    4.
    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    5.
    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje
    Chile

    Franco Parisi sorprende y se convierte en el elector clave para el balotaje

    Parisi evita comprometer apoyos para la segunda vuelta presidencial: “Yo no ando firmando un cheque en blanco a nadie”

    “¿Cómo no va a ser malo?“: la autocrítica del entorno de Jara tras no superar el umbral del 30%

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
    Mundo

    EE.UU. declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

    El portaaviones estadounidense más grande y poderoso llega al Caribe cerca de Venezuela

    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena