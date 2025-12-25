José Antonio Kast felicita a Nasry Asfura y señala que va a “enriquecer y profundizar” relación diplomática con Honduras

El presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, felicitó a través de sus redes sociales a Nasry Asfura, quien fue confirmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras como el próximo mandatario de aquella nación, luego de tres semanas de incertidumbre respecto a los resultados de la jornada del 30 de noviembre.

“Felicito al Presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. Chile y Honduras cumplen 160 años de relación diplomática que vamos a enriquecer y profundizar ”, escribió Kast sobre el resultado en una publicación en X.

Estas palabras llegan horas después de que el propio gobierno de Chile también entregara su respaldo a la decisión del CNE hondureño. En una publicación de la Cancillería, señalaron que “el Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral”.

Al igual que nuestro país, también respaldaron al CNE Perú, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina, que reconocieron en una declaración conjunta el triunfo de Asfura.

Sin embargo, al interior de Honduras la situación no sería tan clara. Salvador Nasralla, la carta del Partido Liberal y que habría sido derrotado por Asfura, no reconoció la determinación del CNE y denunció que ahora “gobernaría el crimen organizado”.

Mientras tanto, el Partido Libre, del cual forma parte la actual presidenta Xiomara Castro, tampoco reconoció la victoria de Asfura y señalaron que las elecciones fueron un fraude.

Por el momento, Nasry Asfura, de tendencia conservadora y que habría tenido el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá asumir el próximo 27 de enero de 2026 la máxima magistratura del país centroamericano.