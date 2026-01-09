José Antonio Kast se reúne con alcalde Desbordes y manifiesta deseo de que turistas visiten Santiago sin miedo a asaltos

El presidente electo, José Antonio Kast (Rep.), se reunió al mediodía de este viernes con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) en e municipio de la capital.

A la salida del encuentro, Kast hizo una breve alocución en la que destacó la figura de su interlocutor y los cambios que desea impulsar en el centro de la ciudad.

“Nosotros creemos en la democracia. El alcalde tuvo un gran triunfo. Cambió la línea política. Pero eso no tiene por qué significar que algunos estén más o menos contentos si es que la plaza la pueden ocupar todos. Si es que podemos caminar desde La Moneda al Mercado Central. Es lo que queremos”, dijo en alusión al cambio de signo político que experimentó el municipio al pasar de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) al actual jefe comunal y luego en referencia a la situación de seguridad pública.

Seguidamente, expresó que “todos queremos un espacio para transitar tranquilos, para conocer, disfrutar el centro de Santiago. Que nunca más a un turista le digan que no venga a Chile, que no venga al centro de Santiago porque puede ser asaltado. Ojalá pudiéramos caminar libremente incluso con nuestros celulares, con la mano, por cualquier lugar. Ojalá. Ocurre en grandes capitales del mundo. Y Santiago va a estar al nivel de capitales del mundo gracias a que tenemos un gran alcalde como Mario Desbordes", añadió.

“Ya queda poco para que pueda ser vecino también de ustedes y nos veamos aquí en la Plaza de Armas y en todas las todas las tradiciones que tiene esta gran comuna de Santiago”, concluyó aludiendo a su intención de habitar en el Palacio de La Moneda.