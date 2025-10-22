José Miguel Castro critica al Ejecutivo por demora en la respuesta a los cobros excesivos de energía y llama a “no esperar hasta enero”

El presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), criticó al Ejecutivo por la demora en presentar un plan de solución para los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Una de las opciones que abordó el biministro Álvaro García es la tramitación de una ley corta, en sus palabras, un “acuerdo transversal que permita pasar el Congreso con enorme agilidad”.

Sin embargo, el líder de la testera señaló que no han habido comunicaciones desde La Moneda. “Está toda la disponibilidad para trabajar temas presupuestarios. Si es necesario por parte del gobierno, nosotros lo vamos a tramitar express, pero no he recibido ningún llamado de ninguno de los ministros", indicó este miércoles en conversación con radio Universo.

En ese sentido, añadió: “Otras veces sí me han llamado para otros proyectos que quizás son mucho menos importantes o menos urgentes, pero esta vez no hemos recibido absolutamente nada”.

Por lo mismo, el parlamentario llamó al Presidente Gabriel Boric a “hablar un poco menos de política contingente a las elecciones y salir a hablar con respecto a esto. El tomar este problema como suyo y no esperar hasta enero y tratar de ponerle paño frío a esto”.

Respecto a la idea de impulsar una ley corta, el militante de RN dejó en claro que “si quiere hacer algo por vía de ley, nosotros se lo sacamos en una semana”.