Juzgado declara inadmisible querella por injurias de Fidel Espinoza en contra del Daniel Manouchehri

10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y EL SENADOR FIDEL ESPINOZA, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró inadmisible la querella por injurias presentada por el senador Fidel Espinoza en contra del diputado Daniel Manouchehri.

Según se explicó desde el tribunal, la resolución se basa en que la acción fue mal presentada, con un error procesal, al no haberse solicitado previamente el desafuero, requisito legal básico en este tipo de casos.

La decisión surge tras un recurso de reposición interpuesto por la defensa de Manouchehri, que apeló a la resolución adoptada el pasado 24 de noviembre, que declaró admisible la querella.

Con esto, la audiencia que había quedado programada para este 19 de diciembre también quedó sin acción.

Cabe recordar, que el diputado socialista trató de “corrupto” a su compañero de partido cuando el Senado evaluaba la acusación constitucional contra el ministro Antonio Ulloa en la Sala de la Cámara Alta.