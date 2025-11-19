BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kaiser alista despliegue por Kast tras cuarto lugar en primera vuelta

    Se espera que, a más tardar a fines de esta semana, junto a la directiva del partido y su equipo, el libertario planifique su itinerario de cara al balotaje. Está evaluando viajes a regiones, siempre y cuando no interfiera con su trabajo parlamentario.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Será este viernes cuando Johannes Kaiser, junto a la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) y parte de su equipo, empiece a definir lo que será su itinerario de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 14 de diciembre.

    Desde que el domingo se quedó con el cuarto lugar de la elección -alcanzando el 13,9% de los votos- y entregó su respaldo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el parlamentario no ha escondido su intención de desplegarse a favor del republicano.

    Nuestro apoyo a la campaña de José Antonio Kast es incondicional. Nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga presidente (...). Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipo de gobierno ni mucho menos; el tema del gobierno se va a ver en otro momento, no ahora”, dijo Kaiser hoy día a través de un video en sus redes sociales.

    Por lo mismo, con completo hermetismo y en constante contacto con la directiva de republicanos y también el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, en su colectividad ya han empezado a planificar cómo colaborarán en la contienda electoral. Esto, tanto de forma territorial como programática.

    En ese trabajo, uno de los roles que aún no se define es el del propio Kaiser. Si bien en la tienda afirman que lo más probable es que su despliegue considere algunas visitas a regiones, lo cierto es que esos pasos no los dará hasta que termine la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso.

    Esa -explican- fue la primera determinación que tomó el libertario de cara a la campaña para el balotaje. Y es que, tal como ocurrió en la primera vuelta, el parlamentario ha buscado congeniar su trabajo en el Congreso con su despliegue con el objetivo de evitar cuestionamientos.

    19 NOVIEMBRE 2025 PUNTO DE PRENSA DEL DIPUTADO JOHANNES KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esa definición no es nueva. En el partido recuerdan que en el marco de la campaña para la primera vuelta, el entonces abanderado interrumpió su gira por el país (la denominada “Ruta 4K”) justamente para llegar al inicio de la discusión por el presupuesto.

    Mientras que para hacer su campaña, acordó con la administración de la Cámara, la suspensión de su dieta parlamentaria por cerca de un mes.

    Así, afirman en la colectividad, es difícil que Kaiser ponga su foco en la campaña mientras no termine la tramitación del proyecto presupuestario.

    De hecho, si bien la iniciativa ya fue despachada por parte de la Cámara de Diputados al Senado, de igual forma se mantendrá atento por cómo vuelve a la Cámara y también por la posibilidad de que se forme una comisión mixta, por lo que en su entorno descartan que vaya a dejar Valparaíso por estos días.

    Lo anterior -agregan- no significa que en el partido no están coordinando la campaña con el comando de Kast. Esas conversaciones han sido lideradas por el propio Kaiser, su jefe de campaña Cristián Labbé y, el vicepresidente del partido Hans Marowski, quien explicó a La Tercera que, al menos durante esta semana, el foco de Kaiser ha estado en el Congreso.

    En ese contexto, por ejemplo, ya han avanzado en el trabajo programático. Este miércoles, tal como lo hicieron ayer los equipos de Evelyn Matthei el martes, el encargado económico de Kast, Jorge Quiroz, sostuvo una reunión con su par libertario Víctor Espinosa, para empezar a mirar cómo integrar ambos programas de gobierno.

    Lo propio están planificando también los equipos de seguridad.

    En lo territorial -explican- también ha habido coordinaciones en las regiones. Reflejo de eso, afirman, es que dirigentes libertarios ya han estado participando en las actividades que Kast ha sostenido en el resto del país durante estos días.

    Así se vio -por ejemplo- en un encuentro que el republicano sostuvo en La Araucanía este lunes, donde llegó la senadora electa por la zona y hermana del líder libertario, Vanessa Kaiser.

    Más sobre:Johannes KaiserLa Tercera PMJosé Antonio KastElecciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira

    La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine
    Chile

    Carabineros rescata a montañistas que sobrevivieron a tragedia de Torres del Paine

    Pardow empieza a perfilar su defensa en el Senado: “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes”

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine
    Negocios

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine

    Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50
    El Deportivo

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado

    Rectora de la Universidad de Chile le golpea la mesa a Michael Clark: “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
    Cultura y entretención

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
    Mundo

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?