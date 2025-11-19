Kaiser alista despliegue por Kast tras cuarto lugar en primera vuelta

Será este viernes cuando Johannes Kaiser, junto a la directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) y parte de su equipo, empiece a definir lo que será su itinerario de campaña de cara a la segunda vuelta presidencial, el próximo 14 de diciembre.

Desde que el domingo se quedó con el cuarto lugar de la elección -alcanzando el 13,9% de los votos- y entregó su respaldo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, el parlamentario no ha escondido su intención de desplegarse a favor del republicano.

“Nuestro apoyo a la campaña de José Antonio Kast es incondicional. Nosotros vamos a trabajar políticamente para que él salga presidente (...). Eso no significa de ninguna manera que nosotros hayamos iniciado un proceso de integración de equipo de gobierno ni mucho menos; el tema del gobierno se va a ver en otro momento, no ahora”, dijo Kaiser hoy día a través de un video en sus redes sociales.

Por lo mismo, con completo hermetismo y en constante contacto con la directiva de republicanos y también el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, en su colectividad ya han empezado a planificar cómo colaborarán en la contienda electoral. Esto, tanto de forma territorial como programática.

En ese trabajo, uno de los roles que aún no se define es el del propio Kaiser. Si bien en la tienda afirman que lo más probable es que su despliegue considere algunas visitas a regiones, lo cierto es que esos pasos no los dará hasta que termine la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso.

Esa -explican- fue la primera determinación que tomó el libertario de cara a la campaña para el balotaje. Y es que, tal como ocurrió en la primera vuelta, el parlamentario ha buscado congeniar su trabajo en el Congreso con su despliegue con el objetivo de evitar cuestionamientos.

19 NOVIEMBRE 2025 PUNTO DE PRENSA DEL DIPUTADO JOHANNES KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Esa definición no es nueva. En el partido recuerdan que en el marco de la campaña para la primera vuelta, el entonces abanderado interrumpió su gira por el país (la denominada “Ruta 4K”) justamente para llegar al inicio de la discusión por el presupuesto.

Mientras que para hacer su campaña, acordó con la administración de la Cámara, la suspensión de su dieta parlamentaria por cerca de un mes.

Así, afirman en la colectividad, es difícil que Kaiser ponga su foco en la campaña mientras no termine la tramitación del proyecto presupuestario.

De hecho, si bien la iniciativa ya fue despachada por parte de la Cámara de Diputados al Senado, de igual forma se mantendrá atento por cómo vuelve a la Cámara y también por la posibilidad de que se forme una comisión mixta, por lo que en su entorno descartan que vaya a dejar Valparaíso por estos días.

Lo anterior -agregan- no significa que en el partido no están coordinando la campaña con el comando de Kast. Esas conversaciones han sido lideradas por el propio Kaiser, su jefe de campaña Cristián Labbé y, el vicepresidente del partido Hans Marowski, quien explicó a La Tercera que, al menos durante esta semana, el foco de Kaiser ha estado en el Congreso.

En ese contexto, por ejemplo, ya han avanzado en el trabajo programático. Este miércoles, tal como lo hicieron ayer los equipos de Evelyn Matthei el martes, el encargado económico de Kast, Jorge Quiroz, sostuvo una reunión con su par libertario Víctor Espinosa, para empezar a mirar cómo integrar ambos programas de gobierno.

Lo propio están planificando también los equipos de seguridad.

En lo territorial -explican- también ha habido coordinaciones en las regiones. Reflejo de eso, afirman, es que dirigentes libertarios ya han estado participando en las actividades que Kast ha sostenido en el resto del país durante estos días.

Así se vio -por ejemplo- en un encuentro que el republicano sostuvo en La Araucanía este lunes, donde llegó la senadora electa por la zona y hermana del líder libertario, Vanessa Kaiser.