Kaiser dice que apoyará al candidato de derecha que avance a segunda vuelta, pero insiste: “No voy a subir al escenario”

Pasadas las 9:30 horas de este domingo, el candidato presidencial Johannes Kaiser llegó hasta el Liceo 7 de Providencia para emitir su sufragio en estas elecciones 2025.

Minutos antes de emitir su sufragio, el candidato se refirió al proceso eleccionario señalando que apoyará a cualquier candidato de oposición que avance a segunda vuelta, aunque nuevamente descartó subirse al escenario con estos.

En conversación con Mega, el candidato presidencial expresó que “si no paso a la segunda vuelta, yo voy a ir, voy a saludar, no voy a subir al escenario, evidentemente, porque no es un triunfo de mi equipo”.

A pesar de esto, Kaiser señaló que “mi respaldo va a ser irrestricto a quien sea que compita con la candidata del gobierno”, añadiendo que “me sumo a la foto con el resto de los candidatos donde quieran, pero el escenario es el lugar para el triunfador”.

El candidato además mencionó que “nosotros tenemos proyectos distintos y yo respeto los demás proyectos, pero también respeto mi propia base militante”.

Respecto a no avanzar a una segunda vuelta, Kaiser también apuntó que “estoy postulando a una pega, a un trabajo muy, muy importante. Pero la vida tampoco se termina si no se gana”.

Tras emitir el sufragio, el candidato también se refirió a una eventual segunda vuelta señalando que “yo tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal gobierno”. Y añadió: “Desde un punto de vista geopolítico aquí está en juego si se sigue profundizando la desconexión de América Latina con los Estados Unidos y el mundo libre”.

Kaiser además no descartó realizar campaña por otro postulante señalando que “a la hora de ayudar o apoyar a que no salga o que no se instale el Partido Comunista en el Ejecutivo teniendo control sobre las Fuerzas Armadas, seguridad y todo el tema, yo no me pierdo”.

Kaiser también cuestionó a la figura de Jeannette Jara apuntando que “la señora Jara, que personalmente me cae muy simpática, pero la señora Jara lo que hace es tratar de convencernos que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella”.