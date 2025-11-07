Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, arremetió contra la izquierda y el Presidente Gabriel Boric e incluso lo comparó con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, asegurando que es “un Boric con esteroides”.

Las declaraciones del abanderado se produjeron en el comienzo del tramo final de su Ruta 4K, en las inmediaciones del Faro Monumental de La Serena, donde fue recibido por cerca de 1.500 personas de acuerdo a la organización del evento.

“Él no transa, no se vende, su palabra es de metal (...)”, decía la canción que acompaña al candidato libertario, en momentos previos a subir al escenario.

Así, cerca de las 20.20 horas, Kaiser subió al escenario, donde afirmó que “la extrema izquierda tocó las campanas y despertó a la derecha. Le prendieron fuego a nuestro país, arruinaron la salud, la educación, la economía y nos obligaron a salir a hacer aquello que sabemos hacer: que es trabajar para arreglar las cosas”.

“A diferencia de esa izquierda que nos ha mentido de manera sistemática, que ha arruinado naciones completas, a diferencia de esos países, que han sufrido de esta extrema izquierda, nosotros en Chile, en un mes más le vamos a decir que no al hambre, a las mentiras, a la corrupción, a la flojera, a la desidia, a la falta de empatía, a la falta de patriotismo y a la falta de decencia, de una izquierda que ojalá desapareciese en el basurero de la historia”, señaló el diputado Kaiser frente a los asistentes.

Luego de esto Kaiser comparó al Presidente Gabriel Boric con el alcalde electo de Nueva York, el socialista miembro del Partido Demócrata, Zohran Mamdani.

“Ustedes sabrán que en Nueva York ganó alguien (Zohran Mamdani) así como Boric, pero con esteroides . Es peor aún. Quiere cerrar las cárceles, eliminar a la policía. Era como la peor parte de la Convención Constitucional", sostuvo el libertario.

Kaiser continuó señalando que “le avisamos al tiro a los gringos que aquí no recibimos refugiados. Aquí se acabó el tema de la inmigración masiva. Llegan los gringos en bote, les vamos a decir que no. Si les gusta el socialismo, cómanse el socialismo, pero en Chile ya nos hicimos cargo de demasiada gente arrancando del socialismo y no queremos más”.

Seguridad: “Vuelve la mano dura”

Durante su exposición frente a los adherentes de su candidatura, Kaiser criticó a la actual administración por su gestión en seguridad. A viva voz preguntó a los asistentes si ellos o algún cercano había sido víctima de un delito en el último tiempo, a lo que, varios levantaron la mano.

“Presidente Boric, usted andaba hablando de una estrategia de seguridad que tendría su gobierno, parece que su estrategia ha sido un meridiano desastre, porque aquí tengo por lo menos 70, 80% de las personas que ha dicho que ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de un delito", afirmó Kaiser frente a su consulta.

El diputado por el Distrito 10 agregó que “señor Boric y a la gente de izquierda, si ustedes no son capaces de entregar lo más básico que entrega un Estado que es la seguridad. Entonces, ¿qué los hace suponer que ustedes pueden pagar pensiones, entregar salud, educación o lo que quieran? Pero si no son capaces de hacer nada bien, el Estado de Chile no está haciendo nada bien".

En su exposición, también volvió a referirse a su propuesta de cierre fronterizo con Bolivia, señalando que habrá control efectivo y que “no me importa quién se oponga”.

“En materia de seguridad, vuelve la mano dura. En Chile, la mano dura por lo demás es su mano justa. Significa que vamos a aplicar la ley a todos por igual”, afirmó Kaiser.

Respecto a la expulsión de migrantes, el legislador aseguró que “el extranjero que está ilegalmente en nuestro país, no los vamos a invitar a salir, lo vamos a obligar a salir. No les voy a cobrar el pasaje tampoco, se lo pago yo mismo, no tengo ningún problema, pero no les quepa la menor duda de que no vamos a tolerar la violación de la ley”.

“Si no se la toleramos a nuestros jueces, a nuestros políticos, a nuestros fiscales, a nuestros representantes estatales; si no se lo toleramos al ciudadano común y corriente que viole la ley, menos aún se lo vamos a tolerar a una persona que entra por la ventana de nuestra casa”, señaló Kaiser con respecto a la migración ilegal.

“En Chile, la última estación del Tren de Aragua va a ser la prisión o el cementerio. Todas las organizaciones criminales que están actuando en nuestro país y que significan un peligro para nuestra seguridad nacional van a ser combatidas con la consistencia y con la decisión que corresponde", afirmó respecto a las bandas de crimen organizado transnacional.

En esa línea y al momento de referirse a la eficiencia estatal de recursos, afirmó que “ningún político de izquierda tiene derecho a gastarse la plata de la gente de derecha, o ningún político de derecha tiene derecho a gastarse la plata de la gente de izquierda para su propio beneficio personal, solamente para lo que es el bien común. Y eso es lo que nosotros vamos a garantizar en nuestro gobierno“.