Previo a debate: Kast asegura que “jamás” indultaría a condenados por delitos como abuso sexual infantil y vuelve a apuntar al gobierno

A casi una hora del inicio del último debate presidencial -organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel)-, el candidato republicano José Antonio Kast llegó hasta Televisión Nacional de la mano de su esposa María Pía Adriasola, saludó y recorrió los pasillos del canal hasta encontrarse con la prensa.

Los periodistas fueron directo a los temas que marcaron la semana: su desempeño en el penúltimo debate de cara al balotaje, que recibió varias críticas que apuntaban a que el candidato no estaba entregando respuestas concretas escudándose en el “depende”, y el flanco que abrió el diputado José Carlos Meza al mostrarse a favor de conmutar penas a reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo a quienes han sido condenados por delitos como abuso sexual infantil.

Sobre el primer tema, Kast ironizó señalando que “hay una canción muy buena que es del grupo ‘Jara de palo’, y la canción es preciosa”. Inmediatamente fue corregido por los reporteros. “Jarabe de palo”, señalaron.

“Jarabe, perdón”, dijo el republicano.

Luego fue consultado sobre si descarta que en su eventual gobierno se impulse el otorgamiento de indultos a condenados por delitos de abuso sexual infantil.

“Primero voy a decir que yo creo que (el diputado) no dejó ningún debate abierto, porque el debate está en el Senado, respecto de un proceso legislativo donde está discutiendo. Y reiterar, los únicos que han perdonado a abusadores, los únicos que han indultado a terroristas y delincuentes son los del actual gobierno”, contestó.

“Nuestro programa de gobierno no considera ningún indulto, jamás indultaríamos a alguien que cometa algún delito de ese tipo , pero cuando hay un debate parlamentario, hay algunos que cuando uno emite una opinión para que se debata, se discuta, donde uno además es muy tajante (...) ¿Vean quién es quién en esto? ¿Quiénes han sido los duros por la delincuencia? (...) ¿Quiénes son los que han indultado a terroristas? El presidente Boric. ¿Quién ha indultado o quién ha dado pensiones de gracia a personas que están procesadas por violación, por tráfico de pornografía? Ellos. Entonces, parece bien insólito que en el último momento una candidata haga todo un tema por una frase de un diputado en el último minuto de una discusión televisiva", continuó.

Finalmente aseguró que “el país, por culpa de Gabriel Boric, se cae a pedazos. Él no lo quiere ver, pero nosotros lo vamos a levantar”.