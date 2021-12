Kast critica ausencia de Boric a Bad Boys y lo acusa de “ningunear” al votante de Franco Parisi

“Creo que en elecciones y en la vida en general uno tiene que guiarse por principios, y por lo tanto, dada la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Franco Parisi, que no es algo que tenga que aclarar como dijo José Antonio Kast, es algo que tiene que pagar, no aclarar, es algo que tiene que cumplir”.

Con estas palabras anoche el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric comunicó -durante su participación en el programa Candidato Llegó Tu Hora de TVN- que se restaría de la invitación al programa Bad Boys de Franco Parisi.

El exabanderado presidencial del PDG invitó tanto al diputado por Magallanes como a su rival en el balotaje, José Antonio Kast a exponer al citado programa para que sus votantes pudieran despejar sus dudas respecto de quién apoyar en la segunda vuelta del 19 de diciembre.

Pero la decisión de no acudir a la instancia por parte de Boric no solo molestó al mismo Parisi, quien lo acusó de “despreciar” la invitación, si no que al mismo Kast, quién sí acudió y fue parte del programa online.

“Me parece incorrecta la decisión de Gabriel Boric. Él hace más de una semana había comprometido su asistencia. La idea era de que este programa nos pudiera entrevistar a los dos, teniendo claro que uno de los conductores era un expresidenciable”, indicó el presidenciable del Frente Social Cristiano.

“Yo creo que claramente ningunear a cerca de un millón de chilenos que optaron por Franco Parisi, con todas las condiciones que conocemos que le afectan: el no haber estado en Chile, el tener una deuda que tiene que pagar, claramente es ningunear por quienes optaron por votar por Franco Parisi. Lamento la actitud de Gabriel que es reiterativo en este momento”, agregó Kast.

Reunión con Pymes víctimas de la violencia

Por otro lado, Kast se reunió esta jornada con vecinos y Pymes de la zona centro de Santiago que se han visto afectados por hechos de violencia en el marco del estallido social.

“Las personas que viven aquí en la mal llamada zona cero, las personas que ejercen el comercio en este lugar, se han visto vandalizadas una y otra vez y han sufrido el abandono de distintas autoridades. Pero sobre todo de sectores políticos que no han querido reconocer que ellos son víctimas”, indicó Kast.

En ese sentido criticó el proyecto de indulto a los presos del Estallido que es apoyado por el presidenciable de Apruebo Dignidad.

“No hay paz si no hay orden y seguridad. No hay paz si no hay justicia. Y algunos candidatos a la presidencia y algunos parlamentarios han planteado indultos para violentistas, saqueadores y eso no es aceptable. Aquí el que vulneró el derecho de otros debe pagar según lo establezcan los tribunales de justicia”, cerró Kast.