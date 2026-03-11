SUSCRÍBETE
    Política

    Kast en almuerzo para líderes internacionales: agradece asistencia al rey Felipe VI y le extiende invitación para visitar la Antártica

    "Su Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión, para todos, no solamente para los amigos españoles, y un aliado firme en la defensa de los valores que nos son comunes", dijo el Mandatario ante los presentes.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast entregó un breve discurso previo al almuerzo en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, ofrecido para líderes internacionales que asistieron al cambio de mando este miércoles 11 de marzo.

    El Mandatario, ubicado al lado del rey Felipe VI de España, le habló directamente al monarca y -dijo- a través de él a los demás gobernantes presentes en la cita. “En nuestro continente, y lo dije alguna vez, recibimos una gran herencia en temas de educación, en temas de salud, en temas de trabajo con los más necesitados, desde España. Y creemos que nosotros, que estamos aquí representantes de Hispanoamérica, también hoy día podemos colaborar para que ese bienestar, esa capacidad, que hemos logrado desarrollar en nuestras naciones con todas las dificultades, también pueda colaborar hoy día hacia la madre patria”.

    A la transmisión de mando también asistieron el presidente de Argentina, Javier Milei, además de los gobernantes de Bolivia, Ecuador, Paraguay o Uruguay, entre otros.

    El Jefe de Estado agradeció la asistencia del rey a su asunción y destacó que “su presencia aquí no es solo un gesto diplomático, es el testimonio de una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo”.

    “Su Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión, para todos, no solamente para los amigos españoles, y un aliado firme en la defensa de los valores que nos son comunes, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas”, apuntó.

    Invitación a la Antártica

    Kast, en su intervención, además le extendió la invitación a Felipe VI para visitar próximamente la Antártica.

    “Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga nuestro país, y que en nuestra gestión se haga una visita, como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro”, expresó.

    Asimismo, les dijo a los demás presentes: “Les hago la extensión a quienes quieran también, en relación a sus naciones, que podamos juntos ver cómo avanzamos en ese continente del futuro que es responsabilidad de todos”.

    “Les pido que se pongan de pie y hagamos un brindis por el rey Felipe VI, por cada una de nuestras naciones, por las personas más necesitadas de nuestra Hispanoamérica, y que juntos trabajemos por la libertad, por el bien común, y siempre veamos a la persona a la cual nosotros tenemos que servir y atender. Somos servidores públicos”, cerró.

