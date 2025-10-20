Kast por dichos de Ruth Hurtado: “La UDI siente que muchos que apreciaban a Guzmán, podrían no votar por sus parlamentarios”

Luego de la fugaz “tregua” entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, los dardos de lado y lado no han parado.

La columna “Parásitos” del asesor republicano Cristián Valenzuela y los dichos de la secretaria general de ese mismo partido, Ruth Hurtado, de que Jaime Guzmán apoyaría a Kast y no a Matthei, avivaron la tensión y provocaron la molestia de dirigentes de Chile Vamos.

Por su parte, Matthei no guardó silencio y en entrevista con El Mercurio salió a acusar que republicanos con esto demostraba falta de “oficio, de talento y de capacidad de armar grandes equipos” para gobernar.

Kast tampoco se quedó callado, y esta jornada en diálogo con 13 c Radio, abordó su relación con el histórico fundador de la UDI, y respondió a la nueva arremetida de su contendora gremialista.

Foto Pablo Vásquez Pablo Vásquez R.

“Yo fui amigo de Jaime, compartí mucho con él, mi señora fue su alumna (...) y creo que a esta altura no vale la pena discutir sobre ese tema”, sostuvo.

“Alguien decía que si Jaime Guzmán estuviera vivo, la UDI sería distinta, y yo creo que en parte tiene razón porque yo al menos me alejé de la UDI cuando dije ‘yo no tendría cómo decirle a mi hijo que haga el mismo recorrido político que hice yo’, a cualquiera de mis hijos”, continuó.

“Esto porque yo entré con una convicción de que íbamos a plantear ciertas cosas de manera directa, Guzmán tenía su mirada de lo que era la política en general, la derecha, el centro, la izquierda, y eso se fue diluyendo”, afirmó.

Luego planteó: “Si hubiese estado vivo Jaime Guzmán, si no lo hubieran asesinado terroristas, bueno, ¿la UDI sería distinta? Es lo más probable".

“Algunos nos retiramos de la UDI en 2016, si Guzmán hubiese estado vivo, manteniendo esa línea, puede ser que no”, aseguró.

“Yo diría que frente a los resultados electorales las pieles están más sensibles. Esto de plantear por quién votaba Jaime Guzmán no habría sido tema, si no estuviéramos en una disputa tan intensa por el tema electoral y si no hubiera una elección parlamentaria de por medio”, sostuvo.

“Claro, porque la UDI ahí siente que muchas personas que apreciaban a Jaime Guzmán podrían no votar por sus parlamentarios. Si sus parlamentarios mantienen la línea que planteaba Guzmán en los distintos temas de políticas públicas, yo creo que no deberían tener ningún problema y por eso yo digo, para qué enfrentarse con algo que en principio a las personas comunes y corrientes no lo tienen en su memoria directa”, añadió.

“Y respecto a la columna ‘Parásitos’, yo digo que alguien de la UDI que no haya apitutado a alguien en un cargo de confianza (...) no tiene porqué sentirse afectado”, cerró Kast.

La nueva arremetida de Matthei

Sobre los dichos de Matthei, Kast defendió: "Nosotros tenemos tremendas personas y en las áreas donde nosotros hemos levantado temas, claramente tenemos tremendo equipo".

“Entiendo que hay un estilo distinto de hacer campaña. Lo comprendo en la vorágine o en el fragor de la discusión. No lo comparto porque nosotros en general no hablamos de sus equipos. Ella tendrá sus razones de porqué tiene a las personas que tiene en las distintas áreas”, agregó.