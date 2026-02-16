Kast reaparece en medio de sus vacaciones y llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este domingo, desde la Región de Los Lagos, a su próximo retorno a la agenda pública, tras una semana de vacaciones. Adelantó que retomará formalmente sus actividades el miércoles 18 de febrero.

Previo a sus declaraciones, Kast asistió a misa en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón, en Puerto Varas, donde confirmó encuentros institucionales para los próximos días. “Mañana (hoy lunes) ya vamos a tener un saludo protocolar con algunos alcaldes”, señaló.

En concreto, se reunirá con Tomás Garate (jefe comunal de Puerto Varas), Javier Arismendi (Frutillar) y María Elena Ojeda (Puerto Octay), además de autoridades comunales de Llanquihue.

Respecto a sus vacaciones, sostuvo que “han sido siete días de buen descanso, un encuentro familiar muy bonito con casi todos los hijos, los nietos, así que hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos ahí de mesa y descansar”.

Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Consultado por la polémica en Gendarmería de Chile, tras dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre eventuales hechos de corrupción o sabotaje, Kast evitó profundizar y pidió resguardar a las instituciones. “ Nunca hay que hablar mal de las instituciones , las instituciones las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, afirmó. Junto con eso, reconoció que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto puede suceder”.

Además, hizo un llamado a “resguardar y cuidar nuestras instituciones. Dentro de ellas, esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile ”.

Además de la reunión con los alcaldes, otra actividad del mandatario electo que ya está confirmada es la de la segunda fase de la capacitación en probidad de la Contraloría General de la República (CGR).

En ese contexto, Kast ya tendría confirmada su asistencia a la nueva convocatoria del organismo dirigido por Dorothy Pérez, que considera la presencia de diversas jefaturas y funcionarios de la CGR, y se realizará la semana que viene.

Al presidente electo aún le resta por nombrar seremis, delegados provinciales y la figura del comisionado especial para la Macrozona Norte, cargo estratégico para la próxima gestión en términos de seguridad fronteriza.