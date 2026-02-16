SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast reaparece en medio de sus vacaciones y llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    “Nunca hay que hablar mal de las instituciones, las tengo que respetar", sostuvo el presidente electo desde Puerto Varas. Este lunes se reunirá con el alcalde de esa comuna, el de Frutillar y la de Puerto Octay.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    Sebastián Escobar F.

    El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este domingo, desde la Región de Los Lagos, a su próximo retorno a la agenda pública, tras una semana de vacaciones. Adelantó que retomará formalmente sus actividades el miércoles 18 de febrero.

    Previo a sus declaraciones, Kast asistió a misa en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón, en Puerto Varas, donde confirmó encuentros institucionales para los próximos días. “Mañana (hoy lunes) ya vamos a tener un saludo protocolar con algunos alcaldes”, señaló.

    En concreto, se reunirá con Tomás Garate (jefe comunal de Puerto Varas), Javier Arismendi (Frutillar) y María Elena Ojeda (Puerto Octay), además de autoridades comunales de Llanquihue.

    Respecto a sus vacaciones, sostuvo que “han sido siete días de buen descanso, un encuentro familiar muy bonito con casi todos los hijos, los nietos, así que hemos tenido harto para encontrarnos, conversar, jugar algunos juegos ahí de mesa y descansar”.

    Kast llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Consultado por la polémica en Gendarmería de Chile, tras dichos del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre eventuales hechos de corrupción o sabotaje, Kast evitó profundizar y pidió resguardar a las instituciones. “Nunca hay que hablar mal de las instituciones, las instituciones las tengo que respetar. Todas nuestras instituciones están formadas por hombres y mujeres muy valiosos que cuidan a Chile”, afirmó. Junto con eso, reconoció que “de repente dentro de un grupo de personas haya alguien que no haga lo correcto puede suceder”.

    Además, hizo un llamado a “resguardar y cuidar nuestras instituciones. Dentro de ellas, esa noble y gran institución de Gendarmería de Chile”.

    Además de la reunión con los alcaldes, otra actividad del mandatario electo que ya está confirmada es la de la segunda fase de la capacitación en probidad de la Contraloría General de la República (CGR).

    En ese contexto, Kast ya tendría confirmada su asistencia a la nueva convocatoria del organismo dirigido por Dorothy Pérez, que considera la presencia de diversas jefaturas y funcionarios de la CGR, y se realizará la semana que viene.

    Al presidente electo aún le resta por nombrar seremis, delegados provinciales y la figura del comisionado especial para la Macrozona Norte, cargo estratégico para la próxima gestión en términos de seguridad fronteriza.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastGendarmería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Lo más leído

    1.
    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 16 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima
    Chile

    Violenta encerrona en Vitacura: sujetos amenazaron con armas de fuego a la víctima

    Elizalde respalda a ministro Gajardo y director de Gendarmería tras crisis por erróneas liberaciones de reos

    Kast reaparece en medio de sus vacaciones y llama a “cuidar las instituciones” tras polémica en Gendarmería

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe
    Negocios

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    La IA no lo es todo: Los criterios que podrían marcar la inversión en startups en 2026

    Elizalde defiende gestión fiscal del gobierno y destaca que deuda pública “no aumentó respecto del año pasado”

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Cortez: el diseño que fundó uno de los imperios más longevos de Nike

    Video de Tom Cruise peleando con Brad Pitt hecho con IA inquieta a Hollywood por derechos de autor

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”
    El Deportivo

    La satisfacción de Fernando Ortiz tras otra victoria sobre la hora de Colo Colo: “Siempre fuimos a buscar el partido”

    Con asistencia de Yastin Cuevas: el gol de Maximiliano Romero para el agónico triunfo de Colo Colo ante La Calera

    En la agonía, otra vez: Colo Colo derriba la muralla de La Calera en los descuentos y suma su segundo triunfo al hilo

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”
    Cultura y entretención

    La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump
    Mundo

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    Rafael Rojas: “Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido”

    El ‘zar de las fronteras’ de Estados Unidos defiende que los agentes federales lleven máscara para protegerse de agresiones

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York