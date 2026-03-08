SUSCRÍBETE
    Política

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    El presidente electo sostuvo este domingo una reunión con el Mandatario en Palacio, luego de la controversia por el cable submarino y la suspensión de reuniones bilaterales entre ambos equipos. Tras la cita, el líder republicano destacó que recibió información para su “análisis posterior”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    El presidente electo José Antonio Kast, entregando declaraciones en el patio de Las Camelias del Palacio La Moneda, tras reunirse con el Presidente Gabriel Boric. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este domingo una reunión con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de Palacio de La Moneda, encuentro que se concretó de manera sorpresiva en medio de las tensiones entre ambos equipos por la polémica del cable submarino de telecomunicaciones que involucra a China y Estados Unidos.

    Tras la cita —que comenzó cerca de las 11:50 horas— Kast valoró la instancia y señaló que el encuentro sirvió para abordar distintos temas que el Mandatario estimó necesario informarle antes del cambio de mando.

    “Ya en viaje recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, afirmó.

    El líder republicano agregó que durante la conversación el jefe de Estado le entregó antecedentes sobre distintas materias de interés para el país. “Los temas versan sobre distintas materias, me entregó los antecedentes, cosas que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como presidente de la República”, sostuvo.

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Coordinación de cara al cambio de mando

    Kast también explicó que la reunión permitió coordinar actividades oficiales que se desarrollarán en los próximos días previos al traspaso de poder. “También pudimos conversar sobre las actividades oficiales que vienen en estos días”, indicó, mencionando especialmente la ceremonia de cambio de la comandancia en jefe del Ejército programada para este lunes.

    “Mañana viene una ceremonia muy relevante para nuestra patria que es el cambio de la superioridad del Ejército”, dijo.

    En esa línea, señaló que ambos coincidieron en la importancia de que el traspaso de mando se realice con pleno respeto a las tradiciones institucionales. “Concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando que revele la importancia que le entregamos a las instituciones de la República”, afirmó.

    Asimismo, agregó que esperan que la ceremonia del próximo 11 de marzo sea “un acto simbólico con todas las características que se merece nuestra nación para un cambio de mando ejemplar”.

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Contexto de tensión

    La reunión se produce luego de una fuerte controversia entre ambos, originada por las declaraciones de Boric respecto a una llamada que sostuvo con Kast el 18 de febrero sobre el proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca unir Hong Kong con la Región de Valparaíso.

    En esa conversación —según sostuvo el Mandatario— habría advertido al presidente electo sobre presiones de Estados Unidos en torno a la iniciativa. Sin embargo, Kast y su equipo han afirmado que esa información no fue entregada con el detalle señalado por el gobierno.

    La disputa escaló esta semana luego de que el equipo del presidente electo anunciara la suspensión de las reuniones bilaterales de traspaso de mando, acusando falta de confianza en la información proporcionada por la actual administración.

    Pese a ese escenario, Kast evitó referirse a la polémica tras el encuentro de este domingo y se limitó a agradecer la instancia con el Mandatario.

