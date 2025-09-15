Kast se reúne con Giorgia Meloni en Roma para abordar el combate a la inmigración ilegal

La jornada de este lunes, el candidato presidencial de republicanos y el PSC, José Antonio Kast, se reunió con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, en Roma.

Según señaló Kast, en la cita conversaron sobre varias materias, pero principalmente abordaron cómo enfrentar la inmigración ilegal.

“Hoy hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, destacó el republicano.

Dicho eso, adelantó que la próxima semana presentarán un plan “contra la inmigración ilegal, con medidas claras y concretas para cerrar las fronteras, detener a quienes ingresan irregularmente y e impulsar la salida de miles de inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile al margen de la ley”.

Con todo, el candidato opositor apuntó nuevamente contra su contendora oficialista, Jeannette Jara (PC).

“Mientras Jeannette Jara quiere repetir los mismos fracasos de siempre, regularizando y empadronando a cientos de miles de inmigrantes ilegales, nosotros decimos con claridad: Chile no aguanta otra regularización masiva”, sostuvo.

“Ya se hicieron procesos en el pasado y los resultados están a la vista: más inseguridad, más hacinamiento, más crimen organizado. El gobierno de Boric pretende legalizar a quienes entraron rompiendo nuestras fronteras. Nosotros proponemos lo contrario: control real, fronteras cerradas y devolución efectiva. Esa es la diferencia entre la debilidad de la izquierda y la firmeza que necesita Chile”, aseguró.

José Antonio Kast viajó al país europeo acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, su Jefa de gabinete, Carolina Araya, y su Asesor Estratégico, Cristián Valenzuela. Partió el sábado desde Chile y este martes estará de regreso.