Kast tras críticas de Lagos: “Creo que tiene que reflexionar sobre sus dichos (...), no por una elección o por el tema del poder uno tiene derecho a decir todas las cosas”

Pasadas las 13.00 horas el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a una entrevista dada por el expresidente Ricardo Lagos al diario El País de España.

En dicha entrevista el exmandatario abordó el escenario de cara a las elecciones presidenciales de este domingo, donde apuntó a su preferencia por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y a la irrupción de Kast que, según señaló, habría sido impulsada por “sectores de extrema izquierda”.

“Votaré por Boric porque mi historia está vinculada a un hecho central: ¿cómo usted hace para vivir en un país donde todos seamos iguales en dignidad de derechos efectivos? Hay expectativas a medida que los países van creciendo y esas expectativas deben irse satisfaciendo”, indicó sobre su voto para la segunda vuelta.

Sobre si el frenteamplista es un político de “extrema izquierda” subrayó: “Alguien que fue capaz de dar un salto en noviembre de 2019 para buscar una salida política civilizada, da la impresión que dio un paso muy importante por sobre lo que le decía su grupo político de apoyo. Boric demostró una capacidad de conducción y liderazgo”.

Respecto a la irrupción del republicano, sostuvo que a partir del estallido social “se pensó que se podía seguir en la calle gritando para ser escuchados y con elementos claramente disruptivos (...) con aumento de la violencia y criminalidad”. Además, aseguró que las cifras sobre delincuencia en Chile son malas y que han ido empeorando, “y para qué decir la situación que tenemos en la Araucanía, donde el desgobierno es absoluto. ¿Qué es lo que encarna Kast? El decir: “Yo impongo la autoridad como sea. ¿A balazos? A balazos, sí señor, no me va a temblar la mano”. Y yo creo que no: que la autoridad se impone por definiciones políticas, no a balazos”.

En ese sentido agregó: “Pero quienes le han hecho la campaña a Kast son las posiciones radicalizadas de la extrema izquierda. Y la ciudadanía, ¿qué hizo en la última elección? Votó por Kast. “Quiero alguien que le ponga orden”. No deja de ser notable que termine siendo un boomerang estas posiciones tan revolucionarias y fundamentales, que han empujado a la ciudadanía a decir: “No, quiero que haya orden y respeto por la legalidad”.

Sobre si definiría al exUDI como antidemocrático indicó que “los planteamientos que hacen suenan así. Cuando ha dicho cosas tremendas como que Chile se salga de Naciones Unidas, da cuenta de alguien que no sabe en el mundo que está viviendo, cada vez más globalizado”.

Tras estas declaraciones -y después de un encuentro con adultos mayores y dirigentes vecinales en Angol- Kast dijo que “el presidente Lagos contó conmigo como parlamentario en todas las leyes que favorecían a Chile, por lo tanto él yo creo que tiene que reflexionar sobre sus dichos. No por una elección o por el tema del poder uno tiene derecho a decir todas las cosas”.

“Él es un presidente que fue valorado por los chilenos por la fuerza con que lideró transformaciones importantes, pero eso no le da derecho que por cualquier modo, que por cualquier forma quiera anclar en el poder a personas que no corresponden”, añadió.

Finalmente puntualizó que “él sabe muy bien que el mundo nos está mirando y que se requiere un presidente con convicción, un presidente que respalde a los emprendedores, un presidente que se abra al mundo, un presidente que no quiera cerrar los tratados de libre comercio, un presidente que vuelva a construir más hospitales, más carreteras y le de bienestar a todos los chilenos”.

La entrevista del expresidente se publica a días del balotaje y un día después que la exmandataria y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, concretara su apoyo para el diputado de Convergencia Social.

“Lo que este domingo próximo se va a decidir es fundamental. Nadie puede quedar indiferente. Elegir un Presidente que asegure que nuestro país pueda realmente continuar en una senda de progreso para todos, una senda de mayor libertad, igualdad, de derechos humanos que se respeten; un medio ambiente sostenible y por supuesto la oportunidad de una nueva Constitución”, dice la expresidenta en un video difundido por la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por ella en 2018.

“No da lo mismo entonces por qué candidato se vota, por eso yo voy a votar por Gabriel Boric”, añadió e hizo un llamado a la ciudadanía “a que asistan a votar, que asistan a votar tranquilamente respetando a los que piensa diferente”.