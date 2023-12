Kast tras derrota del “A favor”: “Yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial”

Durante la mañana de este lunes el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, acudió a la comuna de Recoleta acompañado de personeros de su partido para abordar temáticas de urgencias sociales con los vecinos del lugar. En la instancia, el exdiputado salió a responder preguntas a la prensa y abordó la derrota del texto que pretendía reemplazar la actual Carta Magna.

“Asumimos el fracaso de no haber podido convencer a las personas que la propuesta no es mejor que el texto vigente”, fueron algunas de las primeras palabras que el exabanderado presidencial señaló a la salida de su actividad. Una frase similar a lo que declaró en su discurso posterior a la derrota, pero este lunes fue más lejos, apuntando a la carrera presidencial que se acerca (hay elecciones en noviembre de 2025).

“Esto fue un acto electoral, no es el fin de un proceso político, muy por el contrario. Nosotros nos sentimos respaldados por la ciudadanía, más allá de lo que muchos quieran decir, porque algunos tratan de instalar ideas políticas, muchos dicen ‘aquí fracasó republicanos’; no, aquí nuestras ideas salen fortalecidas. Algunos dicen ‘aquí se terminó una candidatura presidencial’, déjenme que les diga yo estoy en política por algo mucho más importante que una carrera presidencial, la carrera presidencial no es un fin”, declaro JAK.

El líder de la tienda republicana, además, declaró que “vamos a tener estas semanas para realizar una autocrítica. Nosotros somos conscientes de la derrota, eso no se puede evitar. Nosotros perdimos frente a la ciudadanía y seguimos con la cara en alto con la vista puesta en los ojos de las personas y si hay algo que mejorar, lo vamos a hacer, pero el fundamento de lo que planteamos sigue ahí, Chile sigue siendo un país que hoy día vive la inseguridad”.

Consultado por si iría a una carrera presidencial junto con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), señaló que “falta mucho para eso”.