    Política

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    El candidato republicano reiteró que Jeannette Jara es la carta del continuismo y advirtió a los migrantes ilegales: "Salga ahora antes de tomar medidas más drásticas".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    José Antonio Kast en acto regional de Concepción.

    Minutos previos a las 19.30 horas, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, hizo su aparición en el escenario montado en la Plaza de la Independencia, de la comuna de Concepción, en la Región del Biobío, donde efectuó una actividad regional en la recta final de la elección presidencial de este domingo.

    Acompañado de su esposa Pía Adriasola, Kast comenzó su intervención frente a los presentes haciéndose cargo de las críticas por el uso de un vidrio blindado en sus últimas actividades públicas, lo que achacó a la “izquierda ideológica”.

    Desde el comando de Kast cifraron la asistencia al lugar céntrico de la capital penquista en más de 4 mil personas.

    “Es increíble verlos aquí a través de este video que ha generado tanta polémica, pero déjenme decirles que lamentablemente en algunas ocasiones hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Y aquí ustedes lo han vivido, han vivido lo que es el terrorismo. Han vivido la opresión de esa izquierda ideológica que ataca, que agrede, que no tiene ideas. Y es lamentable, pero es necesario en algunos momentos. Yo no le tengo miedo a nadie”, señaló Kast frente a los cuestionamientos a sus medidas de seguridad.

    Así, también dio agradecimiento a las cartas del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano que se desplegaron durante su campaña, entre ellos a Francesca Muñoz y Roberto Arroyo.

    “Decir que nuestro acuerdo electoral no es un acuerdo electoral para la foto. No es un acuerdo de escritorio. Es un acuerdo electoral, una alianza de verdad. Con todas las dificultades que implica una alianza política. Porque tenemos miradas que pueden ser algo distintos de lo que queremos para nuestra patria. Pero tenemos un fin único. Que Chile sea grande, libre y justo nuevamente”, señaló respecto al pacto electoral entre republicanos y social cristianos.

    “Hoy día estamos aquí en un lugar muy emblemático. En una plaza histórica. La única plaza de armas que no se conoce como plaza de armas. Es la Plaza de la Independencia. Y eso es algo que hay que valorar. Hay que difundir más. Porque aquí está el corazón de la libertad de Chile. En esta tierra de valientes. En este lugar, como en ningún otro en Chile. Es la única plaza que tiene un nombre distinto. La Plaza de la Independencia. Y eso tienen que valorarlo. Tienen que sentirlo. Porque aquí comenzó nuestra libertad. Aquí se levantó por primera vez nuestra bandera”, arengó Kast a los presentes.

    En su alocución Kast recordó su primera apuesta presidencial con la recolección de firmas, al tiempo que afirmó que “la tercera es la vencida”, despertando los vítores de los presentes.

    En la instancia repitió su promesa de campaña del cierre de la frontera desde el instante en que comience su eventual gobierno y advirtió a los migrantes irregulares a que “a que salgan de Chile. Salgan hoy. Esos 300.000 ciudadanos de otros países tienen que volver a sus países o al país por donde entraron. Y lo advertimos con tiempo para que nadie se sorprenda después del 11 de marzo de que vamos a tener que tomar medidas drásticas”.

    Kast recalca apoyo a carta opositora en segunda vuelta

    José Antonio Kast, entre sus ideas planteadas frente a los presentes, señaló que la elección de este domingo “es una elección entre caos y orden. Esta es una elección entre desgobierno y gobierno. Esta es una elección entre destrucción y prosperidad”.

    “Tenemos que elegir entre continuismo y cambio real. Cambio radical”, agregó.

    “Decirles que yo no me pierdo un minuto, que no entro en peleas chicas, porque aquí mismo como les digo que la tercera es la vencida y que vamos a ganar; aquí mismo les digo que si no yo no gano el domingo, ese mismo día, esa misma noche, si el resultado no fuera positivo, estaría apoyando a quien pase a segunda vuelta como oposición a este gobierno fracasado. En eso no nos perdemos”, recalcó Kast.

    En su intervención, reiteró además sus críticas a la carta del oficialismo Jeannette Jara, a quien criticó por sus desmarques del gobierno de Gabriel Boric.

    “En estos días hemos visto como la candidata de la continuidad, quien fuera ministra del Trabajo, se está pasando a la oposición. Eso no lo había visto nunca. Ella fue ministra del actual gobierno y hoy transita por la frontera y se instala en la oposición al actual gobierno y es algo que no le vamos a permitir. Se lo dijimos hace pocos días de manera fuerte y clara: porque Boric es Jara; y Jara es Boric”, reiteró.

    Homenaje a carabineros asesinados en Cañete

    Durante su discurso en la plaza de la Independencia, José Antonio Kast, también se comprometió a homenajear a los carabineros asesinados el 27 de abril del año 2024 en la comuna de Cañete, provincia de Arauco.

    En dicha fecha, Carlos Cisterna (43), Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), fueron emboscados en la comuna de la provincia de Arauco, fueron asesinados y luego, los sujetos responsables del mortal ataque, encendieron fuego al vehículo policial, con los agentes en su interior.

    “Y yo quiero aquí, y lo iba a decir, una promesa, que vamos a recuperar el orden, el respeto, la autoridad, la ley. Y que el próximo 27 de abril del año 26, aquí vamos a estar. Vamos a estar ahí, en la tierra de los héroes de Arauco, que nos representan a todos, que representan a todos los mártires de la institución de Carabineros de Chile.

    “Dieron su vida por nosotros. Cientos de carabineros, a lo largo de la historia de nuestro país, han dado la vida por cada uno de nosotros. Y aquí, tres mártires dieron la vida por su patria, por sus compatriotas. Y ese 27de abril del 2026, ahí vamos a estar, haciendo un tremendo homenaje. Y los dejo convocados desde ya para que ese 27 de abril vayamos todos juntos”

