SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast y salida de migrantes ilegales durante su gobierno: “Espero que con la transición en Venezuela los aviones puedan aterrizar”

    En declaraciones a la prensa desde Perú momentos antes de emprender el retorno a Chile, el Presidente electo valoró que en el periplo pudo intercambiar ideas con su homólogo peruano, José Jerí, en áreas como hacienda, economía, vivienda, transporte y seguridad.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Helen Mora

    Tras una extensa jornada de reuniones en Perú, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizó un balance de su viaje al vecino país, cuyas actividades oficiales terminaron esta tarde tras sostener en Lima una cita bilateral con su homólogo peruano, José Jerí.

    En la ocasión, el republicano valoró que con el mandatario peruano -que estuvo acompañado por parte de su gabinete-, pudieron intercambiar ideas en áreas como hacienda, economía, vivienda, transporte y seguridad.

    Consultado si en la ocasión avanzó con Jerí sobre la idea de establecer un corredor humanitario para la salida de inmigrantes ilegales, Kast sostuvo que no le corresponde como mandatario electo llevar las relaciones internacionales, por lo que espera, tras asumir el 11 de marzo, “volver y ahí tomar las decisiones y firmar los acuerdos que se requieran, no solamente en temas de corredor humanitario, sino en muchos más”.

    En tanto, sobre su posición respecto de los migrantes que actualmente se encuentran de forma ilegal en el país, insistió en que “le hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a este día, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”.

    Al respecto, volvió a llamar a los migrantes irregulares a salir del país y volver a ingresar “por la puerta (...) para que juntemos los antecedentes y veamos si tenemos las capacidades suficientes para poder recibirlo”.

    Situación en Venezuela

    En este mismo sentido, Kast indicó que espera que luego de la intervención militar realizada el pasado sábado por EE.UU. en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, se abra una ventana para que los vuelos con migrantes venezolanos puedan ser recibidos en ese país sudamericano.

    “Han cambiado las circunstancias. Cuando nosotros partimos con esta cuenta regresiva, decían que era imposible que un avión aterrizara en Venezuela. Yo le dije al presidente Maduro que le quedan también los mismos 120 días. Me preguntaron’¿usted sabe algo?’. No, no sé nada, pero le digo que le quedan 120 días. Y antes de que se cumpliera ese plazo, quien ejercía legítimamente el poder en Venezuela fue arrestado por las imputaciones que se le hacen de narcotraficantes, de otros delitos y por haberse apropiado del poder”, destacó.

    Al respecto, sostuvo: “Yo espero que la transición que ocurra en Venezuela permita que ese obstáculo que algunos veían se solucione y los aviones puedan aterrizar, si es que corresponde, en Venezuela”.

    “Entiendo la preocupación de otras naciones, porque si nosotros planteamos esto, dicen, bueno, ¿por dónde van a salir? Entiendo la problemática que se plantea a nivel del poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que es legítimo, pero nosotros lo que estamos haciendo es generar puentes de diálogo para que, una vez que yo jure y asuman los nuevos parlamentarios, esto sea una conversación de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, para buscar una salida humanitaria”.

    Respecto de su posición sobre la intervención militar realizada por Donald Trump en Venezuela, dijo diferir del Presidente Boric, aunque relevó que la postura oficial de Chile la lleva el mandatario actual.

    “Tenemos una discrepancia en esto, yo no voy a profundizar en esa discrepancia, pero claramente la violación de los derechos humanos de 8 millones de personas que fueron forzadas a migrar, sea por temas económicos, persecución política, requiere que alguien tome una decisión y haga algo. Los organismos internacionales tienen un rol que cumplir. Quizás se podrían haber anticipado a esta situación, habiendo evitado el daño que se le ha producido a esas personas de manera individual y el daño que se le ha producido a las naciones que han sido los lugares de destino de estas personas”, manifestó.

    “Hubo una elección democrática (en Venezuela), no se respetó, y esa narcodictadura fue influyendo en el destino de distintos países, incluido el nuestro”, agregó.

    Corredor humanitario y Petro

    Finalmente, respecto de su idea de establecer un corredor humanitario, Kast indicó que no ha tenido aún contacto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tendría que sumarse a la iniciativa para que esta sea viable.

    “No he tenido la oportunidad de conversar con él. He leído parte de sus declaraciones. Él legítimamente puede tener una opinión, nosotros tenemos una opinión distinta. Esperamos que dadas las circunstancias actuales, que son distintas a las que estaban vigentes cuando yo salí electo y él tenía un planteamiento, vayan cambiando”, indicó el mandatario electo.

    “Espero que el presidente Petro entienda cómo se ha pasado a llevar la dignidad de 8 millones de personas. Algunas de esas 8 millones de personas también están residiendo en Colombia. Seguramente ellos también quieren volver a su patria”, cerró.

    Luego de finalizar su agenda, Kast emprendería su regreso a Chile desde el aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en la capital peruana.

    Más sobre:José Antonio KastPerúJosé Jerí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Karinna Fernández: “Más que un invento, la Suprema ha dado un buen ejemplo de cómo deben cumplirse las sentencias internacionales”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Lo más leído

    1.
    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    Los elegidos del presidente para acompañarlo tras dejar el poder

    2.
    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    3.
    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    “Ley Soria”: gobierno plantea norma para asegurar que políticos con más de 75 años puedan ser ministros o parlamentarios

    4.
    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    Megacombo legislativo: reajuste de sector público marca récord con 129 artículos e incluye un centenar de iniciativas

    5.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que propone cambios a la legítima defensa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías
    Chile

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Futura oposición a Kast da primeros pasos y acuerda negociar en bloque gobernabilidad y presidencia del Senado

    Disidentes a reformas políticas intentan frenar tramitación pese a discusión inmediata

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial
    Tendencias

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal
    El Deportivo

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Blanco y Negro acuerda las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia y entrega la lista de defensas a seguir

    El Barcelona se florea en Arabia Saudita: arrolla al Athletic de Bilbao y es finalista de la Supercopa española

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China
    Mundo

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro