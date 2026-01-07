Kast y salida de migrantes ilegales durante su gobierno: “Espero que con la transición en Venezuela los aviones puedan aterrizar”

Tras una extensa jornada de reuniones en Perú, el Presidente electo, José Antonio Kast, realizó un balance de su viaje al vecino país, cuyas actividades oficiales terminaron esta tarde tras sostener en Lima una cita bilateral con su homólogo peruano, José Jerí.

En la ocasión, el republicano valoró que con el mandatario peruano -que estuvo acompañado por parte de su gabinete-, pudieron intercambiar ideas en áreas como hacienda, economía, vivienda, transporte y seguridad.

Consultado si en la ocasión avanzó con Jerí sobre la idea de establecer un corredor humanitario para la salida de inmigrantes ilegales, Kast sostuvo que no le corresponde como mandatario electo llevar las relaciones internacionales, por lo que espera, tras asumir el 11 de marzo, “volver y ahí tomar las decisiones y firmar los acuerdos que se requieran, no solamente en temas de corredor humanitario, sino en muchos más”.

En tanto, sobre su posición respecto de los migrantes que actualmente se encuentran de forma ilegal en el país, insistió en que “le hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a este día, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”.

Al respecto, volvió a llamar a los migrantes irregulares a salir del país y volver a ingresar “por la puerta (...) para que juntemos los antecedentes y veamos si tenemos las capacidades suficientes para poder recibirlo”.

Situación en Venezuela

En este mismo sentido, Kast indicó que espera que luego de la intervención militar realizada el pasado sábado por EE.UU. en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, se abra una ventana para que los vuelos con migrantes venezolanos puedan ser recibidos en ese país sudamericano.

“Han cambiado las circunstancias. Cuando nosotros partimos con esta cuenta regresiva, decían que era imposible que un avión aterrizara en Venezuela. Yo le dije al presidente Maduro que le quedan también los mismos 120 días. Me preguntaron’¿usted sabe algo?’. No, no sé nada, pero le digo que le quedan 120 días. Y antes de que se cumpliera ese plazo, quien ejercía legítimamente el poder en Venezuela fue arrestado por las imputaciones que se le hacen de narcotraficantes, de otros delitos y por haberse apropiado del poder”, destacó.

Al respecto, sostuvo: “Yo espero que la transición que ocurra en Venezuela permita que ese obstáculo que algunos veían se solucione y los aviones puedan aterrizar, si es que corresponde, en Venezuela”.

“Entiendo la preocupación de otras naciones, porque si nosotros planteamos esto, dicen, bueno, ¿por dónde van a salir? Entiendo la problemática que se plantea a nivel del poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que es legítimo, pero nosotros lo que estamos haciendo es generar puentes de diálogo para que, una vez que yo jure y asuman los nuevos parlamentarios, esto sea una conversación de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, para buscar una salida humanitaria”.

Respecto de su posición sobre la intervención militar realizada por Donald Trump en Venezuela, dijo diferir del Presidente Boric, aunque relevó que la postura oficial de Chile la lleva el mandatario actual.

“Tenemos una discrepancia en esto, yo no voy a profundizar en esa discrepancia, pero claramente la violación de los derechos humanos de 8 millones de personas que fueron forzadas a migrar, sea por temas económicos, persecución política, requiere que alguien tome una decisión y haga algo. Los organismos internacionales tienen un rol que cumplir. Quizás se podrían haber anticipado a esta situación, habiendo evitado el daño que se le ha producido a esas personas de manera individual y el daño que se le ha producido a las naciones que han sido los lugares de destino de estas personas”, manifestó.

“Hubo una elección democrática (en Venezuela), no se respetó, y esa narcodictadura fue influyendo en el destino de distintos países, incluido el nuestro”, agregó.

Corredor humanitario y Petro

Finalmente, respecto de su idea de establecer un corredor humanitario, Kast indicó que no ha tenido aún contacto con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien tendría que sumarse a la iniciativa para que esta sea viable.

“No he tenido la oportunidad de conversar con él. He leído parte de sus declaraciones. Él legítimamente puede tener una opinión, nosotros tenemos una opinión distinta. Esperamos que dadas las circunstancias actuales, que son distintas a las que estaban vigentes cuando yo salí electo y él tenía un planteamiento, vayan cambiando”, indicó el mandatario electo.

“Espero que el presidente Petro entienda cómo se ha pasado a llevar la dignidad de 8 millones de personas. Algunas de esas 8 millones de personas también están residiendo en Colombia. Seguramente ellos también quieren volver a su patria”, cerró.

Luego de finalizar su agenda, Kast emprendería su regreso a Chile desde el aeropuerto Jorge Chávez, ubicado en la capital peruana.